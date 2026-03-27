Liguri in Borsa: vendite su Leonardo (-3,35%)

Giornata senza una direzione precisa per i Liguri in Borsa.
In cima allo speciale listino c’è Rt&L (+2,19%), mentre in fondo c’è Leonardo (-3,35%).
Ecco il quadro completo.
|Titolo
|Prezzo finale in euro
|Variazione percentuale
|Apertura in euro
|Aedes
|0,086
|+0,23%
|0,0858
|Bper Banca
|10,865
|-1,63%
|11,08
|Centrale del Latte d’Italia
|4,00
|-1,96%
|4,08
|Circle
|10,20
|+0%
|10,30
|EdgeLab
|EdiliziAcrobatica
|4,07
|-1,45%
|4,13
|Erg
|21,32
|-1,30%
|21,80
|Fincantieri
|12,71
|-1,93%
|12,96
|Gismondi 1754
|Iren
|2,414
|-0,82%
|2,45
|Leonardo
|56,62
|-3,35%
|58,28
|Maps
|2,43
|+0%
|2,43
|Orsero
|14,60
|+2,10%
|14,20
|Racing Force
|4,65
|+1,09%
|4,65
|Redelfi
|10,70
|-0,56%
|10,80
|Rt&L
|3,74
|+2,19%
|3,795
|Sanlorenzo
|30,10
|-0,82%
|30,60