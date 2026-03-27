Liguri in Borsa: vendite su Leonardo (-3,35%)

Come hanno chiuso i liguri in Borsa oggi, 27 marzo 2026

Di: 1 min.
borsa

Giornata senza una direzione precisa per i Liguri in Borsa.

In cima allo speciale listino c’è Rt&L (+2,19%), mentre in fondo c’è Leonardo (-3,35%).

Ecco il quadro completo.

Titolo Prezzo finale in euro Variazione percentuale Apertura in euro
Aedes 0,086 +0,23% 0,0858
Bper Banca 10,865 -1,63% 11,08
Centrale del Latte d’Italia 4,00 -1,96% 4,08
Circle 10,20 +0% 10,30
EdgeLab
EdiliziAcrobatica 4,07 -1,45% 4,13
Erg 21,32 -1,30% 21,80
Fincantieri 12,71 -1,93% 12,96
Gismondi 1754
Iren 2,414 -0,82% 2,45
Leonardo 56,62 -3,35% 58,28
Maps 2,43 +0% 2,43
Orsero 14,60 +2,10% 14,20
Racing Force 4,65 +1,09% 4,65
Redelfi 10,70 -0,56% 10,80
Rt&L 3,74 +2,19% 3,795
Sanlorenzo 30,10 -0,82% 30,60