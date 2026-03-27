Fiction e serie tv: al via oggi la terza edizione dei Portofino Days

Tra Portofino, Santa Margherita, Rapallo e Genova tre giorni di incontri con i protagonisti della fiction, proiezioni e masterclass

Portofino Days – International Fiction Festival torna con la terza edizione, in programma dal 27 al 29 marzo 2026 tra Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo e Genova. Tre giornate dedicate alla fiction televisiva e alla serialità internazionale che riuniranno in Liguria attori, registi, produttori, sceneggiatori e professionisti dell’industria audiovisiva, insieme a studenti e appassionati del settore.

Organizzato da Regione Liguria, Comune di Portofino e Genova Liguria Film Commission, con il supporto di Comune di Genova, Città di Rapallo, Comune di Santa Margherita e Camera di Commercio di Genova, il festival si conferma un appuntamento centrale per il confronto tra industria audiovisiva, istituzioni e nuove generazioni di professionisti.

Nel corso delle tre giornate sono previsti incontri con i protagonisti della fiction italiana e internazionale, proiezioni, masterclass e momenti di networking, con l’obiettivo di favorire il dialogo tra creatività, produzione e territorio. Il festival nasce con l’intento di promuovere la Liguria come set naturale d’eccellenza per cinema e serie televisive, valorizzandone il patrimonio paesaggistico e culturale.

«Portofino è orgogliosa di ospitare anche quest’anno un evento che porta nel nostro borgo i protagonisti della fiction e dell’audiovisivo internazionale. I Portofino Days rappresentano un’importante occasione di confronto culturale e professionale e contribuiscono a valorizzare il nostro territorio come luogo di creatività, incontro e innovazione» ha dichiarato Matteo Viacava, sindaco di Portofino.

Il programma della terza edizione si sviluppa tra alcune delle location più suggestive del Tigullio, coinvolgendo spazi di grande valore storico e culturale come Villa Durazzo e il Convento dei Cappuccini. Fino a domenica 29 marzo, si alternano panel tematici, incontri con professionisti dell’industria audiovisiva, momenti di formazione e proiezioni, con un calendario aperto a studenti, professionisti e appassionati del settore consultabile sul sito www.lamialiguria.it.

La direzione del festival è affidata a Cristina Bolla, con Giorgio D’Alia e Matteo Garnero nel ruolo di vice direttori. Il board dell’evento riunisce figure di primo piano del settore audiovisivo, tra cui Walter Iuzzolino, Beniamino Catena, Luigi De Laurentiis, Marco Ponti, Roberto “Pivio” Pischiutta, Marcello Cesena, Enzo De Camillis, Giannandrea Pecorelli, Roberto Stabile e Valentina Martelli.