Rt&L annuncia l’assemblea degli azionisti

Rt&L spa, società a capo dell’omonimo gruppo, attiva nei servizi logistici globali ha convocato l’assemblea ordinaria degli azionisti sul proprio sito internet www.rtlproject.com (nella sezione Investor Relations).

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati nella sede legale a Genova, via Bacigalupo 4/6 – 16122, in unica convocazione, il giorno 10 aprile 2026 alle 11.

Ecco l’ordine del giorno:

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 della società; esame della relazione degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione.

Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Destinazione del risultato di esercizio 2025. Acquisto e disposizione di azioni proprie.

Il capitale sociale è pari a euro 1.175.400 interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 11.754.000 azioni, di cui n. 10.827.608 azioni ordinarie e n. 926.392 azioni a voto plurimo. In tutte le assemblee ordinarie e straordinarie della società, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto, mentre ogni azione a voto plurimo attribuisce il diritto a 10 voti.