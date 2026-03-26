Genova, suolo e verde riconosciuti nel Puc come infrastrutture ecosistemiche

L'obiettivo finale è massimizzare il ricorso alla depavimentazione e alla realizzazione di aree verdi a elevata permeabilità

La giunta comunale di Genova, su proposta dell’assessora a Urbanistica, Verde Urbano e Smart City Francesca Coppola, ha approvato la delibera che introduce, nel Piano Urbanistico Comunale (Puc), le nuove definizioni di verde e di suolo come infrastrutture ecosistemiche capaci di influenzare la salute e il benessere delle persone.

In particolare, riconoscendo il suolo quale parte integrante degli ecosistemi terrestri ed ecosistema non rinnovabile, e assumendo l’azzeramento del consumo di suolo come principio di riferimento per le politiche urbanistiche, edilizie e territoriali del Comune di Genova, l’amministrazione comunale punta a favorire, nell’ambito degli interventi di edilizia pubblica e privata, azioni di depavimentazione (“depaving”), ovvero di rimozione di superfici impermeabili e sostituzione con superfici verdi, alberi e terreni permeabili.

Allo stesso tempo, il verde viene riconosciuto come infrastruttura ambientale, climatica e sociale, parte integrante della qualità urbana, della salute pubblica e della sicurezza del territorio.

«Con questa delibera apriamo le porte ad un aggiornamento delle Norme Generali del Puc che introduce, per la prima volta in modo esplicito, la tutela del suolo e del verde come elementi strutturali della pianificazione urbana – spiega l’assessora Coppola –. Il provvedimento riconosce il suolo come risorsa non rinnovabile e il verde come infrastruttura ambientale, climatica e sociale, fondamentali per la qualità della vita, la salute e la sicurezza del territorio. Sul piano operativo la delibera introduce la depavimentazione e la realizzazione di superfici permeabili tra gli interventi di miglioramento ambientale e collega questi interventi a incentivi urbanistici ed economici. Inoltre, consente di utilizzare strumenti come la perequazione e l’alternativa alla monetizzazione per realizzare interventi di rinaturalizzazione anche su aree pubbliche, promuovendo una progettazione del verde più resiliente e diversificata».

Nel dettaglio, le modifiche annunciate al Piano Urbanistico Comunale puntano all’ampliamento degli interventi:

– di riqualificazione ambientale che, se realizzati, consentono di beneficiare di uno sconto sul contributo di costruzione pari al 10%, inserendo la depavimentazione, i rain garden e il “verde di prossimità” inteso come spazi liberamente fruibili per la sosta e per il relax;

– di demolizione di edifici esistenti che consentono di accantonare i metri quadrati nel registro dei crediti edilizi, aggiungendo gli interventi di depavimentazione, deimpermeabilizzazione e rinaturalizzazione dei sedimi;

– che possono essere proposti come alternativa alla monetizzazione delle aree a standard dovute per legge, inserendo la depavimentazione.

L’obiettivo finale è di massimizzare il ricorso alla depavimentazione e alla realizzazione di aree verdi ad elevata permeabilità, per garantire uno sviluppo territoriale sostenibile per le generazioni future e presenti, riconoscendo il contributo del verde urbano alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, al miglioramento della salute pubblica ed alla qualità dello spazio urbano.