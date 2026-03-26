Genova, carta d’identità: dal 3 agosto sarà valida solo l’elettronica

A Genova a partire dal prossimo 3 agosto le carte d’identità cartacee non saranno più valide, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento e anche ai fini dell’espatrio. Le carte d’identità cartacee eventualmente rilasciate fino a quella data, esclusivamente per comprovate urgenze, scadranno comunque il 3 agosto 2026.

Tutti i cittadini sono pertanto invitati a verificare per tempo la validità del proprio documento di riconoscimento e, qualora ancora in possesso della versione cartacea, a prenotare con adeguato anticipo un appuntamento per il rilascio della carta d’identità elettronica (Cie, al fine di evitare code e assembramenti.

Estensione degli orari di apertura

Per agevolare i cittadini, sono stati attivati prolungamenti orari dedicati al rilascio della Cie: corso Torino 11 a partire da domani, 27 marzo, ogni venerdì dalle 14.30 alle 18 e dal 9 aprile ogni giovedì, dalle 14.30 alle 18; confermato il sabato dalle 8.10 alle 12.30. Municipi II Centro-Ovest, III Bassa Valbisagno, V Valpolcevera (via Reta fino a nuova comunicazione) ogni giovedì dalle 14:30 alle 18 (servizio già attivo dal 26 febbraio). Municipi I Centro Est, II Centro Ovest, IV Media Val Bisagno, V Valpolcevera e VI Medio Ponente il sabato dalle 8.10 alle 12.30 secondo il calendario pubblicato sui canali social dei Municipi (servizio già attivo dal 10 gennaio).

Ulteriori aperture straordinarie saranno comunicate sul sito istituzionale e sui canali social del Comune e dei Municipi.

La Cie ha una durata di 10 anni per i maggiorenni, con scadenza al primo compleanno successivo; 3 anni per i minori sotto i 3 anni e 5 anni per i minori tra 3 e 18 anni.

Al momento della richiesta, il cittadino può anche esprimere la propria volontà in merito alla donazione degli organi. La sostituzione con la Cie può essere richiesta in qualsiasi momento, anche prima della scadenza del documento attuale. La carta viene emessa dal ministero dell’Interno entro 6 giorni lavorativi. Durante l’attesa, la ricevuta rilasciata dagli uffici anagrafici costituisce valido documento di identificazione per votare e per gli spostamenti sul territorio nazionale.

Il costo della carta d’identità elettronica è di 22,21 euro, che possono essere corrisposti con carta di credito, carta di debito/bancomat, contanti.

La Cie garantisce maggiore sicurezza rispetto alla falsificazione del documento, l’accesso sicuro ai servizi online della pubblica amministrazione (Inps, Agenzia delle Entrate, ecc.), la possibilità di firma digitale tramite app e smartphone e procedure amministrative più rapide, semplici e sicure.

Come richiedere la Cie

Si può prenotare un appuntamento online (accesso prioritario) qui oppure rivolgersi direttamente agli uffici demografici.

È inoltre disponibile il servizio a domicilio per persone con impedimenti di salute (con certificazione medica) e per i cittadini con più di 80 anni. In questi casi è necessario contattare preventivamente gli uffici anagrafici territoriali.

Tutte le informazioni sono reperibili qui sui social del Comune di Genova, tramite AppIO e, prossimamente anche sul Fascicolo del Cittadino.