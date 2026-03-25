Prénatal apre il suo secondo punto vendita a Genova

Domani, 26 marzo, in via Molassana 74 a Genova, aprirà le sue porte al pubblico un nuovo punto vendita Prénatal, il secondo dell’insegna nel capoluogo ligure. Uno spazio accogliente, esteso su una superficie complessiva di 770 metri quadrati, che si propone di rispondere alle esigenze delle famiglie del territorio offrendo in un unico luogo i migliori prodotti e servizi per la maternità e l’infanzia e la più innovativa e confortevole esperienza di acquisto.

La proposta di Prénatal accompagna le famiglie in ogni momento del percorso, dalla gravidanza fino ai primi anni di vita del bambino. Oltre a collezioni moda dallo stile contemporaneo dedicate a future mamme, neogenitori e bambine e bambini da 0 a 10 anni, con capi pratici, confortevoli e versatili, l’assortimento include anche una gamma completa di prodotti per la prima infanzia. Tra questi si trovano: sistemi modulari, seggiolini auto, passeggini, arredi per la cameretta e articoli per la casa. La proposta è poi ulteriormente arricchita da giocattoli e prodotti pensati per l’allattamento e l’igiene quotidiana, per offrire alle famiglie tutto ciò di cui hanno bisogno in un unico punto di riferimento, con qualità, praticità e convenienza.

L’offerta si completa con i servizi dedicati alle famiglie. Tra questi figurano: l’Info Point, un’area all’interno del negozio pensata per fornire informazioni e supporto, la nursery, uno spazio riservato all’allattamento per offrire comfort e privacy ai genitori e ai più piccoli, i servizi liste nascita, kit cicogna, click & collect e personal shopper, fino al Digital Point, per una comoda integrazione tra shopping fisico e online, e al Self Point per sottoscrivere la fidelity card Prénatal Lover, che permette di accedere a promozioni e servizi esclusivi e di accumulare punti per buoni sconto utilizzabili sull’abbigliamento.

«Siamo davvero entusiasti – dichiara Gregori Di Lauro, retail manager Italia – di annunciare oggi l’apertura del nostro nuovo punto vendita a Genova, il nostro secondo negozio in città: uno spazio che abbiamo fortemente voluto per essere ancora più vicini alle famiglie e accompagnarle nella bellezza della quotidianità con i loro bambini. Venendoci a trovare, i nostri clienti troveranno davanti a loro un luogo pensato per offrire comfort, la migliore proposta di prodotti e servizi per la maternità e l’infanzia e un’esperienza di acquisto semplice, conveniente e di qualità».

Per festeggiare l’apertura il nuovo store a Genova proporrà una promozione speciale per tutti i clienti, con sconti fino al 50% sull’abbigliamento e del 20% sugli articoli di prima infanzia e sui giocattoli. Nei primi quattro giorni dopo l’apertura, inoltre, saranno previsti imperdibili sconti sui pannolini in occasione dei Pampers Days.

Indirizzo e orari di apertura

Prénatal, via Molassana 74, 16138 Genova

Lunedì – domenica: 9:00 – 19:30