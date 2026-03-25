Liguri in Borsa: solo tre ribassi, guadagnano quasi tutti

Giornata prevalentemente positiva per i liguri i Borsa con tre titoli in negativo: EdiliziAcrobatica (-1,41%) Gismondi 1754 (-3,55%) e Racing Force (-0,43%).
Spicca il guadagno di Fincantieri (+5,98%) dopo il consolidato. Bene anche Erg (+3,30%).
Ecco l’elenco completo
|Titolo
|Prezzo finale in euro
|Variazione percentuale
|Apertura in euro
|Aedes
|0,0858
|+3,62%
|0,0826
|Bper Banca
|11,15
|+2,67%
|11,02
|Centrale del Latte d’Italia
|4,06
|+3,57%
|4,08
|Circle
|10,15
|+0%
|10,10
|EdgeLab
|EdiliziAcrobatica
|4,19
|-1,41%
|4,30
|Erg
|21,30
|+3,30%
|20,78
|Fincantieri
|13,11
|+5,98%
|12,56
|Gismondi 1754
|1,36
|-3,55%
|1,36
|Iren
|2,442
|+2,61%
|2,422
|Leonardo
|59,02
|+1,79%
|58,80
|Maps
|2,43
|+0,83%
|2,42
|Orsero
|14,46
|+1,54%
|14,44
|Racing Force
|4,60
|-0,43%
|4,68
|Redelfi
|10,82
|+0,37%
|10,88
|Rt&L
|3,695
|+0,14%
|3,755
|Sanlorenzo
|30,95
|+2,65%
|30,05