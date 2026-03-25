Liguri in Borsa: solo tre ribassi, guadagnano quasi tutti

La conclusione della giornata finanziaria per le aziende liguri o di interesse per la liguria quotate in borsa

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Giornata prevalentemente positiva per i liguri i Borsa con tre titoli in negativo: EdiliziAcrobatica (-1,41%) Gismondi 1754 (-3,55%) e Racing Force (-0,43%).

Spicca il guadagno di Fincantieri (+5,98%) dopo il consolidato. Bene anche Erg (+3,30%).

Ecco l’elenco completo

Titolo Prezzo finale in euro Variazione percentuale Apertura in euro
Aedes 0,0858 +3,62% 0,0826
Bper Banca 11,15 +2,67% 11,02
Centrale del Latte d’Italia 4,06 +3,57% 4,08
Circle 10,15 +0% 10,10
EdgeLab
EdiliziAcrobatica 4,19 -1,41% 4,30
Erg 21,30 +3,30% 20,78
Fincantieri 13,11 +5,98% 12,56
Gismondi 1754 1,36 -3,55% 1,36
Iren 2,442 +2,61% 2,422
Leonardo 59,02 +1,79% 58,80
Maps 2,43 +0,83% 2,42
Orsero 14,46 +1,54% 14,44
Racing Force 4,60 -0,43% 4,68
Redelfi 10,82 +0,37% 10,88
Rt&L 3,695 +0,14% 3,755
Sanlorenzo 30,95 +2,65% 30,05