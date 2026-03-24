Liguri in Borsa: guadagnano Circle (+3,57%) e Gismondi 1754 (+4,83%)

Seconda giornata di apertura della settimana per i Liguri in borsa senza una direzione precisa.
Spiccano i guadagni di Circle (+3,57%) e Gismondi 1754 (+4,83%).
In calo Fincantieri (-3,66%) e Iren (-2,78%).
Ecco il quadro completo.
|Titolo
|Prezzo finale in euro
|Variazione percentuale
|Apertura in euro
|Aedes
|0,0828
|-0,24
|0,0812
|Bper Banca
|10,86
|+0,23%
|10,85
|Centrale del Latte d’Italia
|3,92
|-1,51%
|4,08
|Circle
|10,15
|+3,57%
|9,86
|EdgeLab
|EdiliziAcrobatica
|4,25
|+0%
|4,25
|Erg
|20,62
|-0,10%
|20,80
|Fincantieri
|12,37
|-3,66%
|12,71
|Gismondi 1754
|1,41
|+4,83%
|1,345
|Iren
|2,38
|-2,78%
|2,448
|Leonardo
|57,98
|-2,06%
|58,86
|Maps
|2,41
|+0%
|2,37
|Orsero
|14,24
|+0,42%
|14,36
|Racing Force
|4,62
|+0%
|4,70
|Redelfi
|10,78
|-0,55%
|10,84
|Rt&L
|3,69
|-0,81%
|3,65
|Sanlorenzo
|30,15
|+0,84%
|30,25