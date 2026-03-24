Liguri in Borsa: guadagnano Circle (+3,57%) e Gismondi 1754 (+4,83%)

Come hanno chiuso i titoli quotati delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

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Seconda giornata di apertura della settimana per i Liguri in borsa senza una direzione precisa.

Spiccano i guadagni di Circle (+3,57%) e Gismondi 1754 (+4,83%).

In calo Fincantieri (-3,66%) e Iren (-2,78%).

Ecco il quadro completo.

Titolo Prezzo finale in euro Variazione percentuale Apertura in euro
Aedes 0,0828 -0,24 0,0812
Bper Banca 10,86 +0,23% 10,85
Centrale del Latte d’Italia 3,92 -1,51% 4,08
Circle 10,15 +3,57% 9,86
EdgeLab
EdiliziAcrobatica 4,25 +0% 4,25
Erg 20,62 -0,10% 20,80
Fincantieri 12,37 -3,66% 12,71
Gismondi 1754 1,41 +4,83% 1,345
Iren 2,38 -2,78% 2,448
Leonardo 57,98 -2,06% 58,86
Maps 2,41 +0% 2,37
Orsero 14,24 +0,42% 14,36
Racing Force 4,62 +0% 4,70
Redelfi 10,78 -0,55% 10,84
Rt&L 3,69 -0,81% 3,65
Sanlorenzo 30,15 +0,84% 30,25