Rt&L propone autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie

La motivazione della proposta è di costituire un magazzino titoli per piani di incentivazione e/o operazioni straordinarie eccetera

Rt&l spa, a capo dell’omonimo Gruppo, comunica che il consiglio di amministrazione ha deliberato di sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli azionisti la proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

La motivazione della proposta è di costituire un magazzino titoli per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, nell’ambito di piani di incentivazione e/o operazioni straordinarie, incluse operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria da realizzarsi nell’interesse della stessa società; di procedere ad acquisti di azioni proprie da destinare ai beneficiari di eventuali piani di incentivazione deliberati dai competenti organi sociali; di sostenere la liquidità delle azioni stesse, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l’andamento del mercato.

Il consiglio incaricherà un intermediario allo scopo di effettuare gli acquisti nel rispetto della normativa.

Si propone che l’assemblea autorizzi l’acquisto di azioni proprie della Società, in una o più volte in misura liberamente determinabile dal consiglio, sino a un numero massimo di azioni tale da non eccedere il 5% del capitale sociale pro tempore.

Gli acquisti dovranno avvenire nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato e, inoltre, potranno essere acquistate solamente azioni interamente liberate.

L’autorizzazione comporterà altresì la facoltà del consiglio di amministrazione di disporre delle azioni in portafoglio. Si precisa che alla data odierna la Società non detiene azioni proprie in portafoglio.

L’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie viene richiesta per un periodo di 18 mesi dalla data dell’eventuale deliberazione assembleare di approvazione della presente proposta. Il consiglio potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell’interesse della Società. Di converso, l’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate e/o già di proprietà della Società viene invece richiesta senza limiti temporali, in ragione dell’assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell’opportunità di consentire al consiglio di amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

Il consiglio di amministrazione ritiene utile proporre all’assemblea che il prezzo di acquisto delle azioni proprie sia individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l’effettuazione dell’operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti, ma, in ogni caso, non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 10% rispetto al prezzo ufficiale di Borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana spa nella seduta precedente ogni singola operazione.