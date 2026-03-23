Liguri in Borsa: tonfo per Erg (-7,03%)

La prima giornata della settimana dei liguri in Borsa si è conclusa con una prevalenza di acquisti

Di: 1 min.
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La prima giornata della settimana dei liguri in Borsa si è conclusa con una prevalenza di acquisti. In ascesa quasi tutti i titoli.

C’è da registrare invece il tonfo di Erg (-7,03%).

Ecco il quadro completo.

Titolo Prezzo finale in euro Variazione percentuale Apertura in euro
Aedes 0,083 +4,53 0,0756
Bper Banca 10,835 +3,54% 10,28
Centrale del Latte d’Italia 3,98 -0,99% 3,98
Circle 9,80 -2,00% 9,84
EdgeLab
EdiliziAcrobatica 4,25 +1,43% 4,12
Erg 20.64 -7,03% 20,74
Fincantieri 12,84 +1,99% 12,20
Gismondi 1754 1,345 +1,89% 1,27
Iren 2,448 +0% 2,378
Leonardo 59,20 -2,31% 59,10
Maps 2,41 +0% 2,41
Orsero 14,18 +1,87% 13,50
Racing Force 4,62 +2,67% 4,56
Redelfi 10,84 +2,46% 10,56
Rt&L 3,72 -2,11% 3,86
Sanlorenzo 29,90 +3,46% 28,10