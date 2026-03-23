Liguri in Borsa: tonfo per Erg (-7,03%)

La prima giornata della settimana dei liguri in Borsa si è conclusa con una prevalenza di acquisti. In ascesa quasi tutti i titoli.
C’è da registrare invece il tonfo di Erg (-7,03%).
Ecco il quadro completo.
|Titolo
|Prezzo finale in euro
|Variazione percentuale
|Apertura in euro
|Aedes
|0,083
|+4,53
|0,0756
|Bper Banca
|10,835
|+3,54%
|10,28
|Centrale del Latte d’Italia
|3,98
|-0,99%
|3,98
|Circle
|9,80
|-2,00%
|9,84
|EdgeLab
|EdiliziAcrobatica
|4,25
|+1,43%
|4,12
|Erg
|20.64
|-7,03%
|20,74
|Fincantieri
|12,84
|+1,99%
|12,20
|Gismondi 1754
|1,345
|+1,89%
|1,27
|Iren
|2,448
|+0%
|2,378
|Leonardo
|59,20
|-2,31%
|59,10
|Maps
|2,41
|+0%
|2,41
|Orsero
|14,18
|+1,87%
|13,50
|Racing Force
|4,62
|+2,67%
|4,56
|Redelfi
|10,84
|+2,46%
|10,56
|Rt&L
|3,72
|-2,11%
|3,86
|Sanlorenzo
|29,90
|+3,46%
|28,10