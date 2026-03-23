Leonardo completa l’acquisizione di Gem Elettronica: sale dal 65 al 100% del capitale

L’operazione consente a Leonardo di rafforzare e completare l’offerta di radar e sistemi per applicazioni navali e costiere

Leonardo annuncia l’acquisizione dell’intero capitale di Gem Elettronica, salendo dal 65% al 100%. L’operazione consente a Leonardo di rafforzare e completare l’offerta di radar e sistemi per applicazioni navali e costiere grazie alla piena integrazione del portafoglio prodotti.

Con un fatturato di oltre 45 milioni di euro nel 2025, Gem si concentra sullo sviluppo e la produzione di sistemi di navigazione, situational awareness, sensori radar, sensori optronici e inerziali utilizzati nel dominio navale militare e nella sorveglianza costiera.

Gem Elettronica è stata fondata nel 1977 da Giuseppe Merlini e ha la sua sede principale a San Benedetto del Tronto.