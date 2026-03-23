Imprese danneggiate dal maltempo a Luni, Cairo, Carcare e Dego: webinar il 25 marzo

La Camera di Commercio Riviere di Liguria organizza, mercoledì 25 marzo alle ore 11, un webinar informativo dal titolo “Come presentare istanza modulo C1”.

L’iniziativa è dedicata alle imprese che hanno subito danni a seguito degli eventi calamitosi che si sono verificati il 9 settembre scorso nel territorio comunale di Luni (Sp) e dal 21 al 22 settembre 2025 nel territorio dei comuni savonesi di Cairo Montenotte, Carcare e Dego.

Il modulo C1 dovrà essere presentato entro lunedì 11 maggio 2026 alla Camera di Commercio cui era stata presentata la segnalazione di danno modello AE. Per partecipare al webinar scrivere a: servizialleimprese@rivlig.camcom.it.