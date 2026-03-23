Campionato mondiale di pesto 2026: Carla Pensa è la nuova campionessa

È Carla Pensa, classe 1940, ex fruttivendola “besagnina” di Roccatagliata, frazione del Comune di Neirone, la nuova campionessa del mondo di pesto genovese al mortaio 2026. La proclamazione è avvenuta a Palazzo Ducale, da parte della sindaca di Genova Silvia Salis, al termine dell’XI edizione del Campionato mondiale, uno degli eventi più attesi legati alla tradizione gastronomica ligure.

Dopo la giornata di gara, Carla Pensa ha conquistato il titolo superando altri 99 concorrenti provenienti da tutto il mondo. I trenta giudici hanno selezionato i dieci finalisti durante le prove del mattino, per poi decretare la vincitrice nella sfida conclusiva del pomeriggio. In finale, insieme a lei, Francesca Grasso, Alberto Imparato, Alfio Baudino, Riccardo Bizzarri, Renata Merlo, Giovanni Baghino, Roberto Mercati, Alberto Ghezzi e Nadia Gherardelli.

Tutti i partecipanti si sono confrontati utilizzando gli stessi ingredienti della tradizione: basilico genovese dop, pinoli italiani, aglio di Vessalico, olio extravergine Riviera Ligure dop, Parmigiano Reggiano stravecchio, pecorino sardo stagionato e sale grosso delle Saline di Trapani. La valutazione si è basata su cinque criteri: manualità e gestione dello spazio di lavoro, finezza del pestato, cremosità, colore e armonia dei sapori.

Per la vincitrice, inserita tra i concorrenti all’ultimo momento, un successo accolto con grande entusiasmo dal pubblico. Oltre al titolo, Carla Pensa ha ricevuto il tradizionale “pestello d’oro”, simbolo della competizione.

La cerimonia di chiusura ha visto anche l’assegnazione del Premio letterario “Pietro Cheli”, alla sua prima edizione, conferito all’autrice senegalese Mareme Cisse per il libro “Sogni di zenzero” (Slow Food Editore). La targa dell’Associazione culturale “A Compagna”, destinata al concorrente proveniente da più lontano, è stata assegnata a Craig Stanley Wales, arrivato dalle Hawaii.