Alessandro Piana a Imperia: «Green communities passaggio fondamentale per il territorio»

«Il progetto Green Communities rappresenta un passaggio fondamentale per il territorio imperiese. Parliamo di un’iniziativa che coinvolge ben 19 Comuni, di cui ringrazio i sindaci, di un’area vasta e ricca di identità, storia e risorse ambientali e agricole. Le aree interne della Liguria non sono marginali, ma strategiche: qui si custodiscono paesaggi unici, biodiversità e produzioni di qualità che meritano di essere valorizzate». Lo ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana nella sede della Camera di commercio di Imperia all’incontro dedicato alle conclusioni del progetto Pnrr “Green Communities”, un’iniziativa strategica per il rilancio e la valorizzazione delle aree interne del territorio imperiese, con particolare riferimento alla Valle Impero e all’Alta Valle Arroscia.

Finanziato con oltre 3,1 milioni di euro nell’ambito del Pnrr, “Green Communities” il progetto punta a promuovere uno sviluppo sostenibile attraverso la gestione efficiente delle risorse naturali, il potenziamento delle energie rinnovabili, una pianificazione territoriale innovativa e nuove forme di turismo legate alla natura.

«Il quadro finanziario testimonia una collaborazione istituzionale efficace tra Stato, Regione e Provincia – ha aggiunto Piana –. La sfida è trasformare criticità come spopolamento, riduzione dei servizi e cambiamenti climatici in opportunità concrete di crescita. Il Pnrr è una leva straordinaria per rafforzare le comunità locali e costruire un futuro più sostenibile e competitivo».

Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, ha sottolineato che «La Camera di commercio è convintamente compartecipe di questo progetto, insieme alla Provincia di Imperia, agli otto Comuni coinvolti delle valli Impero e Arroscia e alla Dmo Riviera dei Fiori. Una sinergia concreta tra pubblico e privato che dimostra come il territorio sappia fare squadra: abbiamo intercettato la volontà degli operatori, delle imprese e degli enti pubblici, trasformandola in un percorso condiviso di sviluppo. Non è un punto di arrivo – ha proseguito Lupi – ma un passaggio: oggi raccontiamo il lavoro svolto, ma soprattutto rinnoviamo un impegno per il futuro. C’è entusiasmo, partecipazione, visione. Le green communities rappresentano una grande opportunità per coniugare crescita economica e sostenibilità, mettendo al centro le risorse locali. Il focus sul recupero delle foreste antiche e dei nostri boschi storici è emblematico: parliamo di un patrimonio identitario, ambientale ed economico che può generare valore nel tempo. Gli studi realizzati ci offrono basi solide per intervenire in modo consapevole e innovativo. È così che immaginiamo il futuro: radicato nella storia, ma capace di guardare avanti con responsabilità e ambizione».

Il sindaco di Pontedassio Fulvio Pezzuto ha evidenziato che «Il progetto Green communities ci permette di valorizzare le nostre risorse ambientali e agricole, migliorare i servizi e rendere il territorio più attrattivo per cittadini, imprese e turismo. È un investimento sul futuro delle nostre comunità, che punta a contrastare lo spopolamento e a creare nuove opportunità».

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della Regione Liguria a sostegno dei territori rurali e delle aree interne, con l’obiettivo di rafforzarne l’attrattività, sostenere il tessuto produttivo locale e promuovere modelli di sviluppo integrati e sostenibili.