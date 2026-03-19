Liguri in Borsa: vendite su Orsero (-5,64%)

Giornata in prevalenza di vendite per i liguri in Borsa.
Spicca il tonfo di Orsero (-5,94%), mentre Rt&L guadagna il 3,47%.
Ecco il quadro completo.
|Titolo
|Prezzo finale in euro
|Variazione percentuale
|Apertura in euro
|Aedes
|0,081
|-0,49%
|0,0814
|Bper Banca
|10,73
|-3,90%
|10,98
|Centrale del Latte d’Italia
|4,06
|-2,87%
|4,02
|Circle
|10,00
|-0,99%
|10,00
|EdgeLab
|EdiliziAcrobatica
|4,19
|-0,71%
|4,29
|Erg
|22,30
|+0,81%
|21,80
|Fincantieri
|12,64
|-3,88%
|12,91
|Gismondi 1754
|Iren
|2,518
|-1,18%
|2,53
|Leonardo
|63,20
|-1,65%
|64,40
|Maps
|2,43
|+0%
|2,45
|Orsero
|13,94
|-5,94%
|14,64
|Racing Force
|4,48
|-1,54%
|4,48
|Redelfi
|10,74
|-1,10%
|10,80
|Rt&L
|3,88
|+3,47%
|3,77
|Sanlorenzo
|28,55
|-2,06%
|29,00