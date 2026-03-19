Liguri in Borsa: vendite su Orsero (-5,64%)

Giornata in prevalenza di vendite per i liguri in Borsa

Di: 1 min.
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Giornata in prevalenza di vendite per i liguri in Borsa.

Spicca il tonfo di Orsero (-5,94%), mentre Rt&L guadagna il 3,47%.

Ecco il quadro completo.

Titolo Prezzo finale in euro Variazione percentuale Apertura in euro
Aedes 0,081 -0,49% 0,0814
Bper Banca 10,73 -3,90% 10,98
Centrale del Latte d’Italia 4,06 -2,87% 4,02
Circle 10,00 -0,99% 10,00
EdgeLab
EdiliziAcrobatica 4,19 -0,71% 4,29
Erg 22,30 +0,81% 21,80
Fincantieri 12,64 -3,88% 12,91
Gismondi 1754
Iren 2,518 -1,18% 2,53
Leonardo 63,20 -1,65% 64,40
Maps 2,43 +0% 2,45
Orsero 13,94 -5,94% 14,64
Racing Force 4,48 -1,54% 4,48
Redelfi 10,74 -1,10% 10,80
Rt&L 3,88 +3,47% 3,77
Sanlorenzo 28,55 -2,06% 29,00