Depositi chimici, Adsp Mar Ligure Occidentale: “Pronti a un confronto con il Comune”

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale prende atto della bocciatura da parte del Consiglio di Stato del progetto di delocalizzazione dei depositi chimici dall’area di Multedo a quella portuale di Sampierdarena e si dichiara pronta ad avviare un confronto tecnico con il Comune di Genova per riconsiderare la questione.

“La decisione del Consiglio di Stato – precisa una nota dell’Autorità portuale – interviene su un provvedimento adottato nel 2021 nell’ambito di un percorso avviato su richiesta dell’amministrazione comunale, con l’obiettivo di individuare una soluzione a una problematica presente da tempo sul territorio”

“Nel rispetto della pronuncia – prosegue il comunicato – l’Autorità conferma la propria disponibilità a contribuire, per quanto di competenza, a una riconsiderazione complessiva della questione, che mantiene carattere di attualità e rilevanza per la città e per il sistema portuale. Il provvedimento oggi cassato si collocava infatti in un normale quadro di collaborazione istituzionale con il Comune di Genova, che continua a caratterizzare i rapporti tra gli enti. In tale prospettiva, l’apertura di un confronto tecnico condiviso potrà avvenire già a breve e, come di consueto nei rapporti istituzionali, nell’ambito di una specifica iniziativa da parte dell’amministrazione comunale, alla quale l’AdSP è disponibile a rispondere positivamente”.