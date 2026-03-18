Liguri in Borsa: giù Iren (-4,21%), acquisti su Redelfi (+3,43%)

Giornata prevalentemente positiva per le aziende quotate liguri o di interesse per la Liguria

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Giornata prevalentemente positiva per le aziende quotate liguri o di interesse per la Liguria. Solo Iren (-4,21%) e Aedes (-4,01%) registrano un sensibile calo percentuale.

Tra i principali rialzi ci sono Redelfi (+3,43%) ed Erg (+2,22%).

Ecco il quadro completo.

Titolo Prezzo finale in euro Variazione percentuale Apertura in euro
Aedes 0,0814 -4,01% 0,0848
Bper Banca 11,165 +1,27% 11,145
Centrale del Latte d’Italia 4,18 +0,48% 4,16
Circle 10,15 -0,49% 10,30
EdgeLab 5,28 +1,54% 5,28
EdiliziAcrobatica 4,22 +0% 4,28
Erg 22,12 +2,22% 22,04
Fincantieri 13,15 +0,84% 13,24
Gismondi 1754
Iren 2,548 -4,21% 2,662
Leonardo 64,26 +1,48% 63,32
Maps 2,43 +0% 2,43
Orsero 14,82 +2,49% 14,64
Racing Force 4,55 +1,34% 4,55
Redelfi 10,86 +3,43% 10,60
Rt&L 3,75 +1,08% 3,76
Sanlorenzo 29,15 +1,04% 29,15