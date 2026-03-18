Liguri in Borsa: giù Iren (-4,21%), acquisti su Redelfi (+3,43%)

Giornata prevalentemente positiva per le aziende quotate liguri o di interesse per la Liguria. Solo Iren (-4,21%) e Aedes (-4,01%) registrano un sensibile calo percentuale.
Tra i principali rialzi ci sono Redelfi (+3,43%) ed Erg (+2,22%).
Ecco il quadro completo.
|Titolo
|Prezzo finale in euro
|Variazione percentuale
|Apertura in euro
|Aedes
|0,0814
|-4,01%
|0,0848
|Bper Banca
|11,165
|+1,27%
|11,145
|Centrale del Latte d’Italia
|4,18
|+0,48%
|4,16
|Circle
|10,15
|-0,49%
|10,30
|EdgeLab
|5,28
|+1,54%
|5,28
|EdiliziAcrobatica
|4,22
|+0%
|4,28
|Erg
|22,12
|+2,22%
|22,04
|Fincantieri
|13,15
|+0,84%
|13,24
|Gismondi 1754
|Iren
|2,548
|-4,21%
|2,662
|Leonardo
|64,26
|+1,48%
|63,32
|Maps
|2,43
|+0%
|2,43
|Orsero
|14,82
|+2,49%
|14,64
|Racing Force
|4,55
|+1,34%
|4,55
|Redelfi
|10,86
|+3,43%
|10,60
|Rt&L
|3,75
|+1,08%
|3,76
|Sanlorenzo
|29,15
|+1,04%
|29,15