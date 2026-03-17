“Porti e ferrovie: un binario tronco o un viaggio intermodale?” a Genova il convegno nazionale

Il 18 marzo 2026 si terrà alla Stazione Marittima di Ponte dei Mille a Genova l’annuale convegno nazionale dedicato al tema dell’intermodalità tra il sistema dei porti della Regione Liguria e il sistema ferroviario, dal titolo: “Porti e ferrovie: un binario tronco o un viaggio intermodale?“.

Organizzato dall’Istituto Internazionale delle Comunicazioni in partnership con Stazioni Marittime spa e Cifi (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani) Area Nord, il convegno ha l’intento di proseguire e approfondire il dialogo riguardante il complesso tema dell’intermodalità tra porti e ferrovie.

Parteciperanno i principali stakeholder e operatori del settore. Le varie tematiche che si affronteranno nel corso della mattinata avranno come focus il complesso rapporto tra il sistema dei porti di Regione Liguria e il sistema ferroviario nazionale, andando a creare un momento di incontro e di confronto sugli scenari presenti e futuri della logistica intermodale e della gestione integrata delle infrastrutture.

Le tavole rotonde affronteranno i temi della gestione del trasporto intermodale e come affrontare le nuove sfide della logistica globale, l’integrazione della ferrovia nella catena logistica (infrastrutture, efficienza, competitività e formazione). Un ruolo di primo piano avrà anche la gestione operativa della manovra e delle locomotive nei terminal, con il conseguente ruolo delle imprese ferroviarie e degli operatori, e l’importanza della governance, delle reti di impresa e dell’integrazione nei sistemi logistici.