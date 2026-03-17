La Spezia, fiera di San Giuseppe 2026: viabilità, parcheggi e navette

Le misure di viabilità e i servizi per agevolare residenti, visitatori e operatori

In occasione della Fiera di San Giuseppe 2026, in programma dal 18 al 20 marzo, il Comune della Spezia comunica le principali misure di viabilità e i servizi predisposti per garantire un regolare svolgimento della manifestazione e agevolare residenti, visitatori e operatori.

Agevolazioni per i residenti – Pass zone B, C e D

Dal 16 marzo alle ore 08:00 fino al 21 marzo alle ore 24:00, i residenti muniti di pass delle zone B, C e D potranno sostare gratuitamente in tutte le aree di parcheggio, incluse Piazza Beverini e Viale Garibaldi, in deroga all’Ordinanza 2736/2005.

Sospensione ztl

La ztl sarà sospesa dalle ore 10:00 del 17 marzo alle ore 10:00 del 21 marzo. I varchi elettronici non saranno attivi nei seguenti punti:

· Via Diaz → Viale Italia

· Viale Mazzini → Via D’Azeglio

· Via Chiodo → Via Persio

La sospensione consentirà un miglior deflusso dei flussi veicolari durante i giorni della fiera.

Bus navetta gratuito

Dal 18 al 20 marzo, fino alle ore 21:00, sarà operativo un servizio navetta gratuito con due linee circolari a supporto degli spostamenti da e verso l’area della fiera.

Linea Pala Park – parcheggio di interscambio via della Pianta

Frequenza: ogni 15 minuti dalle 06:30 alle 08:30; ogni 30 minuti nelle altre fasce orarie.

Percorso: Via Carducci – Piazza Dante – Via Veneto – Piazza Europa – Via XX Settembre – Viale Italia – Rotatoria Oriana – Viale Amendola – Via dei Mille – Corso Cavour – Viale Ferrari – Piazzale Montegrappa – Viale Sauro – Via Filzi – Via Baracchini – Via XV Giugno 1918 – Piazza d’Armi (Darmi Park).

Linea Darmi Park – parcheggio di interscambio Piazza d’Armi

Frequenza: ogni 15 minuti dalle 07:00 alle 08:30; ogni 30 minuti nelle altre fasce orarie.

Percorso: Piazza d’Armi – Via Baracchini – Via Filzi – Viale Sauro – Piazzale Montegrappa – Viale Ferrari – Corso Cavour – Via Di Monale – Via Gramsci – Piazza Battisti – Via Persio – Via Chiodo – Piazza Chiodo – Viale Amendola – Rotatoria Oriana – Viale Italia – Via Campanella – Via XXIV Maggio – Piazza Dante – Via Carducci – Via della Pianta (Pala Park).

Viabilità generale

Dal 16 al 21 marzo saranno in vigore diverse modifiche temporanee alla circolazione nel centro cittadino, tra cui:

divieti di transito e di fermata nelle aree interessate dai posteggi della fiera;

istituzione di sensi unici e percorsi obbligatori;

corsie dedicate a bus e taxi;

limitazioni per mezzi pesanti e biciclette in alcuni tratti.

Tutte le disposizioni saranno evidenziate dalla segnaletica temporanea installata sul territorio.

Il Comune della Spezia invita residenti e visitatori a: utilizzare i parcheggi di interscambio; privilegiare, quando possibile, il servizio navetta gratuito; rispettare la segnaletica provvisoria e le indicazioni della Polizia Municipale.