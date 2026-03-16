Liguri in Borsa, ancora vendite su Orsero (-10,10%)

Prima seduta della settimana per le aziende liguri (o di interesse per la Liguria) quotate.
Continuano le vendite su Orsero (-10,10%) e anche Rt&L è in forte calo (-6,12%).
Seduta positiva per Gismondi (+5,38%).
|Titolo
|Prezzo finale in euro
|Variazione percentuale
|Apertura in euro
|Aedes
|0,0806
|-5,62%
|0,0836
|Bper Banca
|10,955
|-0,14%
|11,05
|Centrale del Latte d’Italia
|4,24
|+0,95%
|4,12
|Circle
|10,10
|-0,49%
|10,35
|EdgeLab
|5,20
|-2,62%
|5,20
|EdiliziAcrobatica
|4,25
|-0,47%
|4,33
|Erg
|21,52
|-1,19%
|21,50
|Fincantieri
|13,31
|+0,30%
|13,30
|Gismondi 1754
|1,37
|+5,38%
|1,37
|Iren
|2,60
|+1,64%
|2,548
|Leonardo
|63,80
|-0,44%
|64,30
|Maps
|2,30
|-0,86%
|2,31
|Orsero
|14,96
|-10,10%
|16,72
|Racing Force
|4,49
|-1,75%
|4,50
|Redelfi
|10,84
|+0,93%
|10,84
|Rt&L
|3,53
|-6,12%
|3,82
|Sanlorenzo
|29,25
|-1,35%
|29,70