Liguri in Borsa, ancora vendite su Orsero (-10,10%)

Prima giornata della settimana per le aziende quotate, ecco come sono andate

Di: 1 min.
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Prima seduta della settimana per le aziende liguri (o di interesse per la Liguria) quotate.

Continuano le vendite su Orsero (-10,10%) e anche Rt&L è in forte calo (-6,12%).

Seduta positiva per Gismondi (+5,38%).

Titolo Prezzo finale in euro Variazione percentuale Apertura in euro
Aedes 0,0806 -5,62% 0,0836
Bper Banca 10,955 -0,14% 11,05
Centrale del Latte d’Italia 4,24 +0,95% 4,12
Circle 10,10 -0,49% 10,35
EdgeLab 5,20 -2,62% 5,20
EdiliziAcrobatica 4,25 -0,47% 4,33
Erg 21,52 -1,19% 21,50
Fincantieri 13,31 +0,30% 13,30
Gismondi 1754 1,37 +5,38% 1,37
Iren 2,60 +1,64% 2,548
Leonardo 63,80 -0,44% 64,30
Maps 2,30 -0,86% 2,31
Orsero 14,96 -10,10% 16,72
Racing Force 4,49 -1,75% 4,50
Redelfi 10,84 +0,93% 10,84
Rt&L 3,53 -6,12% 3,82
Sanlorenzo 29,25 -1,35% 29,70