La partecipazione è gratuita, previa registrazione tramite modulo online dedicato

Export Day il 17 marzo a Genova: incontro per far conoscere alle pmi strumenti e incentivi

L’evento si terrà nella sede della Camera di Commercio in via Garibaldi 4, Genova

Di: 2 min.
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Il 17 marzo 2026 alle ore 10 la Camera di Commercio di Genova, in collaborazione con Promos Italia, organizza Export Day, un incontro dedicato alle imprese del territorio per presentare le opportunità e i servizi 2026 volti a supportare i percorsi di internazionalizzazione. L’evento si terrà nella sede della Camera di Commercio in via Garibaldi 4, Genova.

Export Day rappresenta un’occasione per conoscere strumenti e incentivi a supporto dell’export, scoprire nuove opportunità di crescita e confrontarsi con esperti del settore. Durante l’incontro saranno illustrati i principali servizi proposti da Promos Italia nell’ambito delle quattro linee strategiche:

Advisory: orientamento, informazione, formazione e soluzioni digitali per rafforzare la presenza sui mercati internazionali;
Matching: incontri one-to-one online e in mercati strategici con potenziali partner esteri;
Opportunità: scouting e assistenza per l’accesso a finanziamenti e bandi nazionali, europei e internazionali;
Attrattività: market intelligence, lead generation, promozione del territorio e valorizzazione delle vocazioni produttive locali.
La partecipazione è gratuita, previa registrazione tramite modulo online dedicato.

Programma della mattinata

10:00 – Accoglienza e registrazione partecipanti
10:15 – Saluti istituzionali Camera di Commercio di Genova
10:30 – Presentazione Servizi di Promos Italia per l’internazionalizzazione
12:00 – Spazio per le domande e approfondimenti
13:00 – Chiusura dei lavori
Per avere maggiori informazioni visitare il sito della Camera di Commercio di Genova.