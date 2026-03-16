Export Day il 17 marzo a Genova: incontro per far conoscere alle pmi strumenti e incentivi

Il 17 marzo 2026 alle ore 10 la Camera di Commercio di Genova, in collaborazione con Promos Italia, organizza Export Day, un incontro dedicato alle imprese del territorio per presentare le opportunità e i servizi 2026 volti a supportare i percorsi di internazionalizzazione. L’evento si terrà nella sede della Camera di Commercio in via Garibaldi 4, Genova.

Export Day rappresenta un’occasione per conoscere strumenti e incentivi a supporto dell’export, scoprire nuove opportunità di crescita e confrontarsi con esperti del settore. Durante l’incontro saranno illustrati i principali servizi proposti da Promos Italia nell’ambito delle quattro linee strategiche:

Advisory: orientamento, informazione, formazione e soluzioni digitali per rafforzare la presenza sui mercati internazionali;

Matching: incontri one-to-one online e in mercati strategici con potenziali partner esteri;

Opportunità: scouting e assistenza per l’accesso a finanziamenti e bandi nazionali, europei e internazionali;

Attrattività: market intelligence, lead generation, promozione del territorio e valorizzazione delle vocazioni produttive locali.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione tramite modulo online dedicato.

Programma della mattinata

10:00 – Accoglienza e registrazione partecipanti

10:15 – Saluti istituzionali Camera di Commercio di Genova

10:30 – Presentazione Servizi di Promos Italia per l’internazionalizzazione

12:00 – Spazio per le domande e approfondimenti

13:00 – Chiusura dei lavori

Per avere maggiori informazioni visitare il sito della Camera di Commercio di Genova.