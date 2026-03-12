Giardini storici genovesi, Comune e Università collaborano per la riqualificazione

La giunta comunale di Genova ha approvato l’adesione a una proposta di collaborazione strategica con il Dipartimento Architettura e Design dell’Università di Genova, finalizzata a unire le competenze accademiche e l’azione amministrativa per la protezione e la valorizzazione del verde monumentale della città.

L’accordo, che si concretizza in una convenzione quadro, trasforma i parchi e i giardini storici in un laboratorio a cielo aperto. La sinergia tra i due enti si concentrerà su attività di ricerca scientifica, divulgazione culturale e formazione, con l’obiettivo di definire modelli di gestione sostenibile per un patrimonio che rappresenta un elemento identitario e paesaggistico unico per Genova.

La collaborazione, che non comporta oneri finanziari diretti per le casse comunali in questa fase di avvio, permetterà di approfondire la conoscenza dello stato di salute dei giardini e di pianificare interventi di recupero basati su rigorosi criteri filologici e ambientali.

«Con questa delibera poniamo le basi per una gestione scientifica e lungimirante del nostro straordinario patrimonio verde – dichiara l’assessora all’Urbanistica e al Verde del Comune di Genova Francesca Coppola –. I giardini storici non sono solo aree di svago, ma monumenti vivi che richiedono competenze specifiche per essere preservati e tramandati. La collaborazione con il Dipartimento Architettura e Design dell’Università di Genova ci permetterà di coniugare la tutela storica con le moderne esigenze di sostenibilità urbana, trasformando la ricerca accademica in azioni concrete per la bellezza e il benessere della nostra città».

Il provvedimento affida ora alla Direzione Manutenzione e Verde del Comune il compito di dare esecuzione alla convenzione, che potrà dare vita a successivi accordi attuativi per specifici progetti di intervento sul territorio.