Rt&L, cda approva bilancio consolidato: valore produzione 5,3 mln, ebitda margin 16%

Rt&L, a capo dell’omonimo Gruppo, attiva nei servizi logistici globali con una forte presenza in mercati strategici e un’ampia offerta di soluzioni integrata nei settori freight forwarding e customs brokerage, ha approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025, da sottoporre all’assemblea degli azionisti convocata in data 10 aprile 2026.

Il consiglio di amministrazione ha inoltre deliberato la costituzione di una società a responsabilità limitata, con sede in Livorno, al fine di ampliare lo sviluppo delle attività operative e commerciali nel territorio di riferimento.

Roberto Bizzarri, ceo di Rt&L ha commentato: «Il Gruppo chiude il suo primo bilancio consolidato con risultati brillanti. La linea del Custom Brokerage ha registrato ottime performance, soprattutto in termini di marginalità, confermandosi un’area sulla quale stiamo valutando acquisizioni strategiche nei prossimi anni. Il pieno consolidamento della nostra struttura e le azioni intraprese dal management hanno prodotto risultati tangibili: in un solo anno abbiamo incrementato del 20% i volumi di fatturato e registrato un aumento del 97% dell’ebitda, con una posizione finanziaria cash positive di oltre 5,3 milioni, a conferma della solidità del nostro modello di business. Per questo siamo fiduciosi di poter generare ulteriore valore e soddisfazione per i nostri azionisti».

A livello di Gruppo, il valore della produzione consolidato al 31 dicembre 2025 è pari a 5,3 milioni di euro e pari a 10,6 milioni su base proforma, con un incremento di circa il 22% rispetto al valore proforma al 31/12/2024. Questo risultato è ascrivibile alla Business Line Custom Brokerage, che su base annua ammonta a 8,2 milioni (+47% YoY) e incide per il 77% sul valore della produzione proforma di Gruppo e che rappresenta una fonte stabile e ricorrente di incassi.

L’ebitda consolidato è pari a 0,9 milioni, con ebitda margin pari al 16%. A livello proforma, invece, l’ebitda ha raggiunto 2,7 milioni, con ebitda margin pari al 25%, rispetto a un valore proforma di 1,4 milioni al 31/12/2024, con ebitda margin pari al 16%.

Il risultato netto consolidato è pari ad 0,3 milioni e pari a 1 milione su base proforma, rispetto al valore proforma pari a 0,3 milioni al 31/12/2024.

La posizione finanziaria netta consolidata è pari a 5,3 milioni cash positive.

Per quanto riguarda i risultati economico-finanziari di Rt&L spa, al 31 dicembre 2025 il valore della produzione è pari a 2,4 milioni, in riduzione rispetto al 31 dicembre 2024 (3,1 mln) per effetto di una maggiore attenzione dedicata dal management al processo di quotazione.

L’ebitda è pari a 0,2 milioni, con ebitda margin pari al 9,5%, in aumento rispetto al 31 dicembre 2024 (positivo per 0,05 milioni). Il miglioramento è prevalentemente dato dal consolidamento di operazioni di project cargo aventi un miglior margine industriale, che ha permesso di assorbire con più facilità la struttura di costi fissi.

Il risultato netto si attesta a 24 mila euro, dopo imposte pari a circa 46 mila euro, rispetto ad un valore pari a 67 mila euro al 31/12/2024.

La posizione finanziaria netta mostra un significativo miglioramento rispetto al periodo precedente, passando da un valore negativo di 160 mila euro al 31 dicembre 2024 ad un valore positivo di 5,2 milioni di euro riconducibili prevalentemente alla raccolta di capitale ottenuta a seguito del processo di ammissione alle negoziazioni, al netto dei costi monetari sostenuti per il compimento dello stesso processo.