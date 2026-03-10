Liguri in Borsa: Bper e Sanlorenzo guadagnano oltre il 4%

Dopo i ribassi di ieri le borse rialzano la testa e anche i titoli delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di: 1 min.
borsa

Giornata positiva per quasi tutti i Liguri in Borsa.

Solo Rt&L e Leonardo hanno terminato in lieve ribasso tra i titoli scambiati oggi.

Spiccano i guadagni di Bper Banca (+4,83%) e Sanlorenzo (+4,09%).

Titolo Prezzo finale in euro Variazione percentuale Apertura in euro
Aedes 0,0838 +0,96% 0,0872
Bper Banca 11,29 +4,83% 11,12
Centrale del Latte d’Italia 4,40 +0% 4,42
Circle 9,52 +2,59% 9,26
EdgeLab
EdiliziAcrobatica 4,40 +2,56% 4,25
Erg 24,68 +0,24% 24,90
Fincantieri 14,06 +1,37% 14,10
Gismondi 1754
Iren 2,622 +1,71% 2,632
Leonardo 62,46 -0,03% 62,00
Maps 2,40 +2,13% 2,34
Orsero 19,04 +0,74% 19,02
Racing Force
Redelfi 10,92 +2,25% 10,66
Rt&L 3,975 -0,13% 3,995
Sanlorenzo 30,55 +4,09% 30,35