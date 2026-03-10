Liguri in Borsa: Bper e Sanlorenzo guadagnano oltre il 4%

Giornata positiva per quasi tutti i Liguri in Borsa.
Solo Rt&L e Leonardo hanno terminato in lieve ribasso tra i titoli scambiati oggi.
Spiccano i guadagni di Bper Banca (+4,83%) e Sanlorenzo (+4,09%).
|Titolo
|Prezzo finale in euro
|Variazione percentuale
|Apertura in euro
|Aedes
|0,0838
|+0,96%
|0,0872
|Bper Banca
|11,29
|+4,83%
|11,12
|Centrale del Latte d’Italia
|4,40
|+0%
|4,42
|Circle
|9,52
|+2,59%
|9,26
|EdgeLab
|EdiliziAcrobatica
|4,40
|+2,56%
|4,25
|Erg
|24,68
|+0,24%
|24,90
|Fincantieri
|14,06
|+1,37%
|14,10
|Gismondi 1754
|Iren
|2,622
|+1,71%
|2,632
|Leonardo
|62,46
|-0,03%
|62,00
|Maps
|2,40
|+2,13%
|2,34
|Orsero
|19,04
|+0,74%
|19,02
|Racing Force
|Redelfi
|10,92
|+2,25%
|10,66
|Rt&L
|3,975
|-0,13%
|3,995
|Sanlorenzo
|30,55
|+4,09%
|30,35