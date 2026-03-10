“Ireland week” al Mog di Genova dal 14 marzo al 17 marzo

Al Mercato Orientale Genova quattro giorni tra musica folk, cultura irlandese, cinema, laboratori e rugby. In città una mostra fotografica diffusa e la fontana di Piazza De Ferrari verde in omaggio all’Irlanda e a San Patrizio.

Mancano pochi giorni all’inizio di “San Patrizio al MOG”, l’appuntamento che dal 14 al 17 marzo 2026 porterà a Genova quattro giorni di eventi dedicati all’Irlanda tra musica, enogastronomia, cinema, cultura e momenti di socialità: Ireland Week Genova 2026.

In contemporanea con Milano, la Ireland Week si espande anche a Genova con uno spin-off promosso dal MOG Mercato Orientale Genova, la piazza gastronomica e culturale coperta nel cuore dello storico mercato cittadino. Un palinsesto diffuso racconterà linguaggi e tradizioni dell’isola attraverso musica, degustazioni, laboratori artigianali e iniziative urbane.

Le sonorità folk accompagneranno tutto il programma. Si parte sabato 14 marzo alle ore 22.00 con i The PoguestrA, band tributo del leggendario gruppo anglo-irlandese The Pogues. Il secondo appuntamento è previsto martedì 17 marzo dalle 19.30, nella notte di San Patrizio, con i Meneguinness, gruppo folk irlandese dall’anima rock. Durante gli intrattenimenti musicali saranno inoltre distribuiti gadget Guinness, per rendere ancora più festosa l’atmosfera della ricorrenza più iconica d’Irlanda.

Il programma propone anche momenti di approfondimento e attività partecipative. Sabato 14 marzo alle 17 il team di Whisky Club Italia condurrà una masterclass dedicata ai whiskey irlandesi. Parallelamente è in programma “Camillo in Tour”, iniziativa dedicata al Signor Camillo, il primo moonshine italiano prodotto sui monti liguri nel Mulino di Sassello, con degustazioni e attività che coinvolgeranno il pubblico in maniera divertente. Domenica 15 marzo dalle 16.30 alle 18.30, nella Sala Superba al primo piano, si terrà un laboratorio di uncinetto celtico in collaborazione con La Fonte della Lana di via Galata: guidati da Rita Rollino, i partecipanti scopriranno tecniche e simbologie della tradizione realizzando un manufatto da portare con sé. La giornata proseguirà alle 18.30 con la proiezione del film Gli spiriti dell’isola al Cineclub Nickelodeon, seguita alle 20.30 nella Corte del MOG dallo speciale QUIZZZZONE a tema Irlanda.

Non mancherà lo sport: in collaborazione con il Comitato Regionale e la Federazione Italiana Rugby, il Mog Mercato Orientale Genova diventerà una vera e propria club house urbana per la visione condivisa delle partite del Sei Nazioni, trasformando gli spazi in un luogo di ritrovo aperto, intergenerazionale e inclusivo (senza obbligo di consumazione).

Anche ristoranti, pub e caffè del quadrilatero cittadino compreso tra via XX Settembre, piazza Colombo, via Cesarea e via San Vincenzo, parteciperanno con attivazioni diffuse che contribuiranno a estendere l’esperienza sul territorio e rafforzare il dialogo tra cultura, commercio e comunità. Aderiscono all’iniziativa Tender, Bowl, Caffetteria Orefici e Cabiria, con proposte enogastronomiche a tema.

Giunto alla quinta edizione, l’evento si consolida come un appuntamento atteso e partecipato, capace di coniugare dimensione internazionale e radicamento locale. Il progetto, infatti, è realizzato in collaborazione con Turismo Irlandese, Comune di Genova, Confcommercio e Civ XX Settembre, Colombo – Galata, San Vincenzo e Il Giardino di Cesarea, con il supporto di Guinness, con l’obiettivo di raccontare l’identità irlandese in modo autentico e contemporaneo, ampliando la proposta oltre gli spazi del Mercato.

Durante la manifestazione – aderendo all’iniziativa internazionale Global Greening di Turismo Irlandese – la fontana di Piazza De Ferrari si illuminerà di verde, simbolico omaggio all’Irlanda e alla Festa di San Patrizio. In città, inoltre, oltre 40 esercizi commerciali ospiteranno una mostra fotografica diffusa dedicata ai paesaggi dell’isola.

I dettagli e gli aggiornamenti sul programma qui