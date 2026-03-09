Lavori nelle reti idriche genovesi: le vie in cui l’11 marzo sarà sospesa l’erogazione dell’acqua

Ireti (Gruppo Iren) comunica che, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, mercoledì 11 marzo dalle 8 alle 18 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate nelle seguenti vie del Comune di Genova:

Corso Europa dal cv. 1119 al 1773 solo civici lato mare.

Via Donato Somma dal cv. 8 al 90.

Via Guglielmo Oberdan dal cv. 44 al 76

Salita Domenico Morelli

Piazza Duca degli Abruzzi

Viale Colle degli Ulivi

Via Molinetti di Nervi

Via Superiore Torrente Nervi

Via Inferiore Torrente Nervi

Via Superiore Costigliolo

Via Del Commercio

Via Della Fassa

Via Superiore Lucchi

Via Superiore Ravina

Via Inferiore Ravina

Via Fravega

Via Buriano

Via Dei Floricoltori

Via Erze

Salita Noffi

Via Sant’Ilario dal cv. 1 al 54

Via Giulio Pasqua

Via Canascra

Via Sant’Elmo

Inoltre, si potranno verificare fenomeni di abbassamenti di pressione nei Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure e Sori.

L’interruzione del servizio si rende necessaria per poter operare su una tubazione principale del diametro di 500 mm ubicata in Via Majorana a Quinto. Al termine dei lavori si procederà al riempimento progressivo della tubazione, operazione che richiederà alcune ore al fine di evitare sbalzi di pressione. Sarà inoltre invertito il senso di percorrenza dell’acqua all’interno delle tubazioni nei Comuni di Recco, Camogli e Avegno, serviti dalla conduttura oggetto dei lavori, al fine di garantire la continuità della fornitura anche durante i lavori.

Per tali motivi, in tutte le zone sopra elencate e nei Comuni di Recco, Camogli e Avegno alla riapertura delle condotte potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che si risolveranno comunque in breve tempo.

Questo intervento si inserisce nel più ampio programma di rinnovamento e potenziamento delle reti idriche e fognarie realizzato da Ireti– Gruppo Iren sul territorio genovese. Il piano 2026 prevede numerosi cantieri finalizzati a migliorare la sicurezza idraulica, aumentare la resilienza delle infrastrutture, ridurre le perdite e supportare le grandi opere pubbliche in corso. L’obiettivo è mettere a disposizione della città un sistema idrico più moderno, efficiente e sostenibile, in coerenza con le linee del Piano Industriale Iren 2025-2030.