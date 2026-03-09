Fondazione Carige apre le porte il 10 marzo per festeggiare il 543° anniversario

Martedì 10 marzo Fondazione Carige apre le porte della propria sede di Palazzo Doria Carcassi, in via David Chiossone, per celebrare il 543° anniversario della propria istituzione con una giornata di eventi culturali gratuiti aperti alla cittadinanza.

La ricorrenza ricorda la nascita del Monte di Pietà di Genova, istituito il 10 marzo 1483; da quell’istituzione, attraverso le successive trasformazioni e fusioni nel corso dei secoli, deriva in piena continuità giuridica l’attuale Fondazione Carige: una storia lunga oltre cinque secoli, come racconta il claim dell’ente “Liguri. Dal 1483”.

Per celebrare questo anniversario, Fondazione Carige propone un open day culturale che animerà Palazzo Doria Carcassi per l’intera giornata con un ampio programma.

Il pubblico potrà partecipare a reading di poesie accompagnati da musica dal vivo, letture di testi dedicati a Genova con momenti di danza e uno spettacolo di improvvisazione teatrale, in un percorso artistico diffuso negli spazi storici del palazzo.

Protagoniste diverse realtà culturali cittadine, dal Teatro Nazionale di Genova, alla Temps Clar Aps in collaborazione con La Quinta Praticabile, a Maniman Teatro e ai Gags (Giovani Artisti Genovesi Scenografi).

La novità di quest’anno sarà il grande concerto serale offerto alla città nella prestigiosa Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale, che concluderà la giornata di celebrazioni. Protagonisti dell’evento musicale saranno il pianista Andrea Bacchetti, il contralto Alena Sautier, il basso Giovanni Battista Parodi, insieme all’Orchestra Paganini, per una serata dedicata alla grande musica e ai talenti genovesi.

Tutti gli eventi sono gratuiti e su prenotazione, con programma completo disponibile al seguente link.

Fondazione Carige

Fondazione Carige è una fondazione di origine bancaria, aderente all’Acri. Priva di fini di lucro, dispone erogazioni per progetti in campo economico e sociale relativi ai territori di Genova e Imperia. Continua l’attività di carattere sociale e filantropico esercitata, per oltre cinque secoli, inizialmente dal Monte di Pietà (1483) e poi dalla Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (1846).