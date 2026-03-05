L’Ireland Week arriva a Genova: dal 14 al 17 marzo “San Patrizio al Mog”

In contemporanea con Milano, la Ireland Week si espande con uno spin-off a Genova, promosso da Mog Mercato Orientale Genova, la piazza gastronomica e culturale coperta nel cuore del mercato storico cittadino. Dal 14 al 17 marzo 2026, “San Patrizio al Mog” porterà in città atmosfere, tradizioni e linguaggi contemporanei della cultura irlandese attraverso un palinsesto diffuso che intreccia musica, approfondimenti culturali, cinema, artigianalità e momenti di socialità.

Giunta alla quinta edizione, l’iniziativa si consolida come appuntamento atteso e partecipato, capace di unire dimensione internazionale e radicamento locale. Grazie alla sinergia con Turismo irlandese, Comune di Genova, Confcommercio, Civ e con il supporto di Guinness, l’evento intende raccontare l’identità irlandese in modo autentico e contemporaneo, ampliando la proposta oltre gli spazi del Mercato.

In quest’ottica, diversi spazi urbani e oltre 40 esercizi commerciali ospiteranno una mostra fotografica diffusa, che riflette l’anima dell’isola attraverso i suoi paesaggi. Durante la manifestazione, inoltre, aderendo all’iniziativa Global Greening di Turismo Irlandese, la fontana di piazza De Ferrari si tingerà di verde in omaggio all’Irlanda e alla Festa di San Patrizio.

Le sonorità folk accompagneranno l’intero programma al Mog Mercato Orientale Genova: sabato 14 marzo alle ore 22.00 si parte con una serata di intrattenimento musicale gratuita con i The PoguestrA, band tributo del leggendario gruppo anglo-irlandese The Pogues, seguita martedì 17 marzo, dalle 19.30, da un secondo appuntamento musicale con i Meneguinness, gruppo folk irlandese con un’anima rock e brianzola, per celebrare la notte di san Patrizio.

Spazio anche agli approfondimenti culturali e alle esperienze partecipative. Sabato 14 marzo, alle ore 17.00, il team di Whisky Club Italia condurrà una masterclass dedicata ai whiskey: un momento di formazione, che valorizza la conoscenza della cultura e del patrimonio enogastronomico irlandese.

Domenica 15 marzo, dalle 16.30 alle 18.30, nella Sala Superba al primo piano, si terrà invece un laboratorio artigianale, in collaborazione con l’attività La Fonte della Lana, di Via Galata: guidati da Rita Rollino, i partecipanti scopriranno tecniche e simbologie dell’uncinetto celtico, realizzando un manufatto da portare con sé.

Il programma si arricchisce poi con un’offerta artistica e cinematografica: sempre domenica, alle 18.30, è prevista la proiezione del film Gli spiriti dell’isola presso il Cineclub Nickelodeon. In serata, alle 20.30, la Corte ospiterà, infine, uno speciale “Quizzzzone”, la sfida a quiz che unisce divertimento e cultura, per l’occasione targata Ireland Week.

Non mancherà lo sport: in collaborazione con il Comitato Regionale e la Federazione Italiana Rugby, il Mog Mercato Orientale Genova diventerà una vera e propria “club house urbana” per la visione condivisa delle partite del Sei Nazioni, trasformando gli spazi in un luogo di ritrovo aperto, intergenerazionale e inclusivo (senza obbligo di consumazione).

L’iniziativa coinvolgerà, inoltre, ristoranti, pub e caffè del quadrilatero cittadino compreso tra via XX Settembre, piazza Colombo, via Cesarea e via San Vincenzo, con attivazioni diffuse che contribuiranno a estendere l’esperienza sul territorio, rafforzando il dialogo tra cultura, commercio e comunità. Aderiscono all’iniziativa Tender, Bowl, Caffetteria Orefici e Cabiria, con proposte enogastronomiche a tema.

“San Patrizio al Mog” rientra così nel pieno spirito di Mog Mercato Orientale Genova di diventare sempre più punto di riferimento per cittadini e turisti: piazza “aperta”, con un palinsesto di attività che spaziano da quelle educative, a quelle culturali e di intrattenimento, capace di dialogare con il tessuto commerciale e sociale circostante e di generare un impatto condiviso per la città.

Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sul programma sono disponibili sul sito ufficiale del Mog.