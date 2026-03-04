Liguri in Borsa: solo Racing Force negativa, brillano Gismondi 1754, Leonardo e Fincantieri

Giornata di rimbalzo dopo le forti vendite di ieri, anche per i liguri in Borsa.
Le aziende quotate liguri o di interesse per la Liguria hanno concluso quasi tutte in positivo. Solo Racing Force perde l’1,59%.
Leonardo torna sopra i 60 euro ad azione grazie al guadagno del 4,25%.
|Titolo
|Prezzo finale in euro
|Variazione percentuale
|Apertura in euro
|Aedes
|0,083
|+0%
|0,0838
|Bper Banca
|11,45
|+4,04%
|10,92
|Centrale del Latte d’Italia
|4,72
|+2,16%
|4,60
|Circle
|9,20
|+2,91%
|8,76
|EdgeLab
|EdiliziAcrobatica
|4,45
|+1,60%
|4,24
|Erg
|24,18
|+1,43%
|23,82
|Fincantieri
|14,39
|+4,28%
|13,62
|Gismondi 1754
|1,40
|+4,48%
|1,335
|Iren
|2,652
|+0,45%
|2,616
|Leonardo
|60,40
|+4,25%
|58,40
|Maps
|2,46
|+2,50%
|2,48
|Orsero
|18,96
|+0,11%
|19,00
|Racing Force
|4,94
|-1,59%
|4,94
|Redelfi
|10,96
|+1,29%
|10,64
|Rt&L
|4,105
|+4,19%
|3,97
|Sanlorenzo
|30,80
|+1,99%
|30,15