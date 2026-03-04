Liguri in Borsa: solo Racing Force negativa, brillano Gismondi 1754, Leonardo e Fincantieri

Le aziende quotate liguri o di interesse per la Liguria hanno concluso quasi tutte in positivo

Di: 1 min.
borsa

Giornata di rimbalzo dopo le forti vendite di ieri, anche per i liguri in Borsa.

Le aziende quotate liguri o di interesse per la Liguria hanno concluso quasi tutte in positivo. Solo Racing Force perde l’1,59%.

Leonardo torna sopra i 60 euro ad azione grazie al guadagno del 4,25%.

Titolo Prezzo finale in euro Variazione percentuale Apertura in euro
Aedes 0,083 +0% 0,0838
Bper Banca 11,45 +4,04% 10,92
Centrale del Latte d’Italia 4,72 +2,16% 4,60
Circle 9,20 +2,91% 8,76
EdgeLab
EdiliziAcrobatica 4,45 +1,60% 4,24
Erg 24,18 +1,43% 23,82
Fincantieri 14,39 +4,28% 13,62
Gismondi 1754 1,40 +4,48% 1,335
Iren 2,652 +0,45% 2,616
Leonardo 60,40 +4,25% 58,40
Maps 2,46 +2,50% 2,48
Orsero 18,96 +0,11% 19,00
Racing Force 4,94 -1,59% 4,94
Redelfi 10,96 +1,29% 10,64
Rt&L 4,105 +4,19% 3,97
Sanlorenzo 30,80 +1,99% 30,15