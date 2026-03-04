Le Borse scommettono sull’allentamento delle tensioni in Iran e rimbalzano

Gli investitori scommettono su un allentamento delle tensioni in Iran e le Borse respirano, tornando positive. Il Ftse Mib a Milano ha terminato a 45.336 punti (+1,95%). Positivi tutti gli indici, compreso il Ftse Italia Growth (+0,84%). A guidare i guadagni Lottomatica Group, che dopo i conti vola a +14,95%. Bene anche Banca Popolare di Sondrio (+4,95%) e Stellantis (+4,80%). In calo Amplifon (-2,18%) dopo i risultati, Mediobanca (-1,58%) e Banca Monte Paschi (-1,20%).

Nelle Borse europee Londra ha guadagnato lo 0,8% a 10.567 punti, Parigi lo 0,79% a 8.167 punti, Francoforte l’1,74% a 24.205 punti e Madrid il 2,49% 17.487 punti.

I rumor sulle negoziazioni frenano la corsa del petrolio. Il Wti scambia a 74,24 dollari (-0,43%). Il Brent cede lo 0,31% a 81,15 dollari al barile, dopo essere arrivato a perdere l’1%.

Scende anche il prezzo del gas: ad Amsterdam cala del 10% sotto la soglia dei 50 euro al megawattora (a 48,8 euro).

Nei cambi l’euro/dollaro è a 1,1631 (da 1,161 alla vigilia), il cambio euro/yen è a 182,671 (da 182,875).

Scende anche lo spread tra Btp Italia a 10 anni e corrispondente Bund tedesco attestandosi a +67 punti base, con un calo di 3 punti, il rendimento è del 3,42%.