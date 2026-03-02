Liguri in Borsa, forti guadagni per Rt&L (+6,80%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Giornata con tanti picchi quella di oggi in Borsa per le aziende liguri o di interesse per la Liguria.

Spiccano i guadagni di Rt&L (+6,80%) mentre scendono parecchio le azioni di Sanlorenzo (-5,40%) e Bper Banca (-4,12%).

Alla luce dell’attacco all’Iran salgono le quotazioni di Leonardo (+2,50%).

Ecco l’elenco completo

Titolo Prezzo finale in euro Variazione percentuale Apertura in euro
Aedes 0,085 -2,07% 0,084
Bper Banca 11,515 -4,12% 11,445
Centrale del Latte d’Italia 4,88 -0,41% 4,90
Circle 9,20 -2,75% 9,18
EdgeLab 4,97 +0,81% 4,97
EdiliziAcrobatica 4,69 -5,82% 4,89
Erg 24,84 -0,40% 24,32
Fincantieri 14,50 +0,49% 14,60
Gismondi 1754
Iren 2,814 -0,99% 2,80
Leonardo 58,22 +2,50% 59,00
Maps 2,47 -3,52% 2,63
Orsero 19,76 +1,02% 19,00
Racing Force 5,34 +0,75% 5,24
Redelfi 10,86 +0,74% 10,60
Rt&L 4,16 +6,80% 3,52
Sanlorenzo 31,55 -5,40% 32,05