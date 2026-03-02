Liguri in Borsa, forti guadagni per Rt&L (+6,80%)

Giornata con tanti picchi quella di oggi in Borsa per le aziende liguri o di interesse per la Liguria.
Spiccano i guadagni di Rt&L (+6,80%) mentre scendono parecchio le azioni di Sanlorenzo (-5,40%) e Bper Banca (-4,12%).
Alla luce dell’attacco all’Iran salgono le quotazioni di Leonardo (+2,50%).
Ecco l’elenco completo
|Titolo
|Prezzo finale in euro
|Variazione percentuale
|Apertura in euro
|Aedes
|0,085
|-2,07%
|0,084
|Bper Banca
|11,515
|-4,12%
|11,445
|Centrale del Latte d’Italia
|4,88
|-0,41%
|4,90
|Circle
|9,20
|-2,75%
|9,18
|EdgeLab
|4,97
|+0,81%
|4,97
|EdiliziAcrobatica
|4,69
|-5,82%
|4,89
|Erg
|24,84
|-0,40%
|24,32
|Fincantieri
|14,50
|+0,49%
|14,60
|Gismondi 1754
|Iren
|2,814
|-0,99%
|2,80
|Leonardo
|58,22
|+2,50%
|59,00
|Maps
|2,47
|-3,52%
|2,63
|Orsero
|19,76
|+1,02%
|19,00
|Racing Force
|5,34
|+0,75%
|5,24
|Redelfi
|10,86
|+0,74%
|10,60
|Rt&L
|4,16
|+6,80%
|3,52
|Sanlorenzo
|31,55
|-5,40%
|32,05