Camera di Commercio di Genova, Attanasio confermato presidente

Luigi Attanasio, al secondo rinnovo, è stato confermato presidente della Camera di Commercio di Genova. Il suo mandato si concluderà nel 2031.

La riunione di insediamento del nuovo consiglio camerale è stata convocata dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci, come previsto dalla procedura. Alla seduta è intervenuto lo stesso Bucci che, in apertura dei lavori, ha spronato gli organi camerali a fare un programma di mandato che guardi nel lungo periodo, ai prossimi 20 anni.

La riunione, come previsto dalla normativa, è stata presieduta da Felice Negri in qualità di consigliere anziano. Negri ha quindi proposto al Consiglio di proseguire nel solco della continuità ed eleggere per acclamazione Luigi Attanasio presidente della Camera di Commercio di Genova. La proposta è stata approvata all’unanimità, con un lungo applauso dell’assemblea.

Nell’accettare la designazione, Attanasio ha commentato: “Rinnovo la strettissima collaborazione con la Regione Liguria e le altre istituzioni, accogliendo con favore l’invito a guardare lontano. Uno dei frutti più importanti del lavoro della Camera è la pubblicazione, ogni due anni, del Libro Bianco delle infrastrutture, che ci consente di monitorare l’avanzamento delle grandi opere, a partire da quel Terzo Valico per cui tanto si è speso il mio predecessore Paolo Odone. Continueremo in questo impegno prioritario, insieme alle associazioni di categoria, per fare in modo che le nostre imprese tornino ad essere competitive e che si aprano nuove occasioni di sviluppo per il nostro territorio. Ora ci stiamo preparando, con le altre istituzioni, all’appuntamento del 2028 per i 500 anni della Repubblica di Genova che rappresenterà un ulteriore salto di qualità nella valorizzazione della nostra cultura e della nostra storia”.

Presidente della Camera di Commercio di Genova dal 2018, a seguito della staffetta con Paolo Odone, Luigi Attanasio è stato successivamente acclamato presidente in piena emergenza Covid, in modalità virtuale, nel gennaio 2021 per il suo primo mandato pieno, conclusosi nel gennaio 2026.

Imprenditore del ramo chimico specializzato in economia circolare, ha ricoperto numerosi incarichi in ambito Confindustria, Filse, Confidi e Ire Liguria.

Il nuovo consiglio camerale, insediato dal presidente Bucci, sarà in carica per 5 anni ed è così composto:

Agricoltura: Paolo Corsiglia

Artigianato: Matteo Moretti, Felice Negri, Paola Noli

Consumatori: Emanuele Guastavino

Commercio: Paolo Barbieri, Ornella Caramella, Alessandro Cavo, Ilaria Natoli, Massimiliano Spigno

Cooperative: Mattia Rossi

Credito e assicurazioni: Rosalia Spagnarisi

Industria: Franco Aprile, Fabrizio Ferrari, Giulio Musso

Sindacati: Giuseppe Gulli

Professioni: Maurizio Michelini

Servizi alle imprese: Luigi Attanasio, Barbara Banchero, Gianluca Croce, Roberto Gennai

Trasporti e spedizioni: Andrea Giachero, Stefano Messina

Turismo: Massimiliano Minetti, Aldo Werdin

I nuovi ingressi sono dieci su venticinque: Moretti, Guastavino, Natoli, Spagnarisi, Ferrari, Musso, Gulli, Croce, Giachero e Minetti.

La composizione per settore resta sostanzialmente invariata.

Entro marzo il consiglio camerale sarà riconvocato per l’elezione della nuova giunta camerale e dei presidenti delle consulte.