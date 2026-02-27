Liguri in Borsa, spicca il +4,18% di Erg

Liguri in Borsa, spicca il guadagno di Erg (+4,18%) in una giornata in cui perdono le banche (e quindi anche Bper).
Guadagni anche per Aedes e Iren.
In calo i titoli legati alle batterie Redelfi e Rt&L.
|Titolo
|Prezzo finale in euro
|Variazione percentuale
|Apertura in euro
|Aedes
|0,0868
|+3,33%
|0,085
|Bper Banca
|12,01
|-2,44%
|12,325
|Centrale del Latte d’Italia
|4,90
|+0%
|4,90
|Circle
|9,46
|+0,85%
|9,36
|EdgeLab
|4,93
|-1,79
|4,93
|EdiliziAcrobatica
|4,98
|+0,20%
|4,89
|Erg
|24,94
|+4,18%
|24,00
|Fincantieri
|14,43
|-1,43%
|14,65
|Gismondi 1754
|Iren
|2,842
|+2,90%
|2,768
|Leonardo
|56,80
|+0,74%
|57,10
|Maps
|2,56
|-2,66%
|2,59
|Orsero
|19,56
|+1,03%
|19,36
|Racing Force
|5,30
|+0,76%
|5,32
|Redelfi
|10,78
|-2,00%
|11,04
|Rt&L
|3,895
|-2,14%
|4,05
|Sanlorenzo
|33,35
|-2,91%
|34,40