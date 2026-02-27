Liguri in Borsa, spicca il +4,18% di Erg

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Liguri in Borsa, spicca il guadagno di Erg (+4,18%) in una giornata in cui perdono le banche (e quindi anche Bper).

Guadagni anche per Aedes e Iren.

In calo i titoli legati alle batterie Redelfi e Rt&L.

Titolo Prezzo finale in euro Variazione percentuale Apertura in euro
Aedes 0,0868 +3,33% 0,085
Bper Banca 12,01 -2,44% 12,325
Centrale del Latte d’Italia 4,90 +0% 4,90
Circle 9,46 +0,85% 9,36
EdgeLab 4,93 -1,79 4,93
EdiliziAcrobatica 4,98 +0,20% 4,89
Erg 24,94 +4,18% 24,00
Fincantieri 14,43 -1,43% 14,65
Iren 2,842 +2,90% 2,768
Leonardo 56,80 +0,74% 57,10
Maps 2,56 -2,66% 2,59
Orsero 19,56 +1,03% 19,36
Racing Force 5,30 +0,76% 5,32
Redelfi 10,78 -2,00% 11,04
Rt&L 3,895 -2,14% 4,05
Sanlorenzo 33,35 -2,91% 34,40