Conti pubblici e crescita economica: a Genova il confronto promosso dall’Istituto di Economia Internazionale

Il 4 marzo 2026 alle ore 15.30, presso la Camera di Commercio di Genova è in programma l’evento Economia tra realtà e illusioni. Conti pubblici, crescita e scelte possibili in un mondo che cambia, organizzato dall’Istituto di Economia Internazionale e dedicato alla presentazione del libro Senza giri di parole dell’economista Carlo Cottarelli.

L’iniziativa prende spunto dall’ultimo lavoro dell’autore, che analizza i principali nodi della politica economica italiana, tra cui debito pubblico, sostenibilità della spesa, ruolo dello Stato e rapporto tra promesse politiche e vincoli della realtà economica. Il volume propone una riflessione sulle scelte economiche possibili, distinguendo tra obiettivi auspicabili e politiche concretamente sostenibili.

Tra i temi al centro del confronto figurano crescita economica, produttività, riforme e politiche industriali, letti alla luce delle trasformazioni in corso a livello internazionale, dalla transizione ecologica e digitale alla competizione globale e all’evoluzione delle regole europee. L’analisi considera inoltre alcune delle principali sfide economiche e sociali contemporanee, tra cui dinamiche demografiche, cambiamento climatico, sviluppo delle Big Tech e impatto dell’intelligenza artificiale, insieme alle criticità strutturali del sistema italiano.

La presentazione rappresenta un’occasione di dibattito sui temi della sostenibilità finanziaria, del ruolo dello Stato nell’economia e dei margini di manovra nazionali nel contesto europeo, con l’obiettivo di favorire un confronto informato tra mondo accademico, istituzioni, imprese e cittadini.

Programma

15:00 – Registrazione dei partecipanti

15:30 – Saluti istituzionali

Luigi Attanasio – presidente Camera di Commercio di Genova

Giovanni Battista Pittaluga – direttore scientifico della rivista Economia Internazionale/International Economics

16:00 – Tavola rotonda

Carlo Cottarelli – direttore Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani Università Cattolica di Milano

Pejman Abdolmohammadi – Professore Università di Trento

Luca Beltrametti – professore e preside Scuola di Scienze Sociali Università di Genova

Silvia Fedeli – Professoressa Università Sapienza di Roma

Moderatore: Ferruccio De Bortoli – presidente Fondazione Corriere della Sera

Per iscriversi e partecipare in presenza è necessario compilare il google form, altrimenti è possibile seguire l’evento anche online.