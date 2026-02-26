Liguri in Borsa, vendite su EdgeLab (-6,49%)

La giornata dei liguri in Borsa ha registrato un balzo di Aedes che ha guadagnato il 13,51%, mentre EdgeLab ha registrato una perdita del 6,49%.
Anche Leonardo è tra i titoli che oggi hanno perso terreno (-3,79%).
Ecco il quadro completo
|Titolo
|Prezzo finale in euro
|Variazione percentuale
|Apertura in euro
|Aedes
|0,084
|+13,51%
|0,0736
|Bper Banca
|12,19
|+0,83%
|12,18
|Centrale del Latte d’Italia
|5,00
|-0,99%
|5,15
|Circle
|9,20
|-0,22%
|9,24
|EdgeLab
|4,90
|-6,49
|5,20
|EdiliziAcrobatica
|4,98
|+0,20%
|4,95
|Erg
|23,90
|+1,27%
|23,60
|Fincantieri
|14,44
|-2,23%
|14,80
|Gismondi 1754
|Iren
|2,722
|+0,37%
|2,72
|Leonardo
|56,92
|-3,79%
|59,12
|Maps
|2,63
|-0,38%
|2,94
|Orsero
|19,24
|+0,84%
|19,10
|Racing Force
|5,30
|-0,38%
|5,30
|Redelfi
|10,94
|-1,80%
|11,14
|Rt&L
|3,98
|-6,68%
|4,30
|Sanlorenzo
|34,00
|+0,44%
|34,15