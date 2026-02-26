Borsa, avvio in calo a Milano nel giorno dei conti per le blue chip

Come hanno aperto le borse a Milano e in Europa oggi, 26 febbraio e i titoli in evidenza

L'indice principale tenta subito il recupero e oscilla sopra e sotto la parità

La Borsa di Milano apre in calo nel giorno dei conti per le blue chip. Il Ftse Mib cede lo 0,16% a quota 47.095, appesantito da Prysmian (-3,9%) e Saipem (-1,6%). Poche battute di scambi e l’indice guida torna sulla parità spinto da Leonardo (+2%), Fincantieri (+1%), Stellantis (+0,7%), Eni (+0,6%). Dopo i primi scambi, comunque il Ftse Mib oscilla sopra e sotto la parità.

Indici volatili in avvio di seduta sulle Borse in Europa. Parigi apre in rialzo dello 0,11%, Francoforte dello 0,32%, Londra dello 0,2%, Madrid dello 0,26% e Milano dello 0,16% ma ancora oscillano incerti sulla direzione da prendere.

Asia in calo, con l’eccezione di Tokyo sostenuta dal rimbalzo delle banche e futures azionari europei e statunitensi sulla difensiva. Gli investitori hanno reagito con tiepido entusiasmo agli utili di Nvidia, nonostante l’azienda abbia fornito previsioni di vendita superiori alle stime. Il Nikkei tiene in rialzo dello 0,29%.

Prezzo del petrolio poco mosso: il Wti con consegna ad aprile passa di mano a 65,47 dollari al barile con una crescita dello 0,08% mentre il Brent, sempre con consegna ad aprile, è scambiato a 70,93 dollari al barile con un avanzamento dello 0,11%.

Nei cambi euro poco mosso sui mercati valutari: è scambiato a 1,1820 dollari con un avanzamento dello 0,08% e a 184,3300 yen con una flessione dello 0,19%.

Lo spread fra Btp e Bund riparte da 60,1 punti base. Il rendimento del decennale italiano è stabile al 3,3% e quello del Bund tedesco è invariato a 2,7%.