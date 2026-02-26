Bank of America alza target price su Leonardo e conferma “Buy”

Bank of America ha incrementato a 64,20 euro per azione (dai precedenti 62,60 euro) il target price su Leonardo confermando la raccomandazione “Buy” sul titolo. Lo riporta Teleborsa.

Gli analisti scrivono che Leonardo ha chiuso un quarto trimestre solido, a testimonianza di un altro anno di solide performance. Nonostante le aspettative elevate sulla pubblicazione e una redditività inferiore alle attese in Electronics Europe, dovuta principalmente a Mbda, abbiano contribuito a spiegare la reazione del titolo, gli ordini hanno superato le previsioni e, cosa importante, non hanno incluso alcun contributo derivante dall’Eurofighter.

Con l’inclusione di Iveco Defence, viene previsto che Leonardo raggiungerà un fatturato di 32 miliardi di euro entro il 2030. Ridotte le stime di ebitda per il 2026-27 in quanto viene riconsiderato il contributo delle joint venture, principalmente Mbda, ma viene alzato il prezzo obiettivo a seguito degli aggiornamenti delle valutazioni di Hensoldt e Drs.

“Le principali aree di interesse per il prossimo Cmd del 12 marzo includono i nuovi obiettivi per il 2030, la strategia Aerostructures e potenziali M&A – si legge nella ricerca – Valutiamo positivamente l’assetto di Cmd, poiché le aspettative sono inferiori rispetto allo scorso anno (non è previsto alcun buyback) e ci aspettiamo di saperne di più sulla jv in Aerostructures. Sul fronte M&A, ci aspettiamo che Leonardo fornisca ulteriori dettagli sulle sue ambizioni nel settore Cyber e sulle prospettive a medio termine per la sua partecipazione in Hensoldt”.

Per le Aerostructures, la jv 50/50 con un partner internazionale, con la possibilità di trasferire progressivamente una quota maggiore di proprietà al partner e di deconsolidare il 50% fin dal primo giorno, “è a nostro avviso un fattore fortemente positivo, considerando che Aerostructures ha bruciato circa 200 milioni di euro di Fcf nel 2025”, viene sottolineato.