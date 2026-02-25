Genova, domani quarta giunta itinerante in Valpolcevera

Domani, giovedì 26 febbraio, si terrà la quarta giunta itinerante nel Municipio V Valpolcevera. La giunta si svolgerà nella sede del Municipio di via Reta 3, a Bolzaneto.

La prima parte della mattinata sarà dedicata alla riunione di giunta per l’illustrazione e l’approvazione dei provvedimenti: alla presenza del presidente del Municipio, Michele Versace, e della giunta municipale, la sindaca Silvia Salis e gli assessori comunali affronteranno anche alcune tematiche del territorio. In programma anche un momento di confronto con i componenti del consiglio municipale. La sindaca Salis porterà un saluto, prima dell’inizio dei lavori, ai dipendenti del Municipio.

All’ora di pranzo, la sindaca e il presidente del Municipio incontreranno alcuni cittadini (comitati San Quirico, San Biagio, Pontedecimo), individuati dallo stesso presidente, che porteranno all’attenzione dell’amministrazione diverse problematiche del territorio.

Nel pomeriggio, sindaca e assessori comunali effettueranno sopralluoghi in aree scelte dal Municipio, accompagnati dalla giunta municipale e dai consiglieri delegati. In particolare, la sindaca e il presidente del Municipio faranno visita alla Casa di Quartiere, al quartiere di Begato (poliambulatorio, casetta ambientale, farmacia, asilo).

In contemporanea, secondo le deleghe di competenza, saranno oggetto di visite e sopralluoghi da parte delle assessore e degli assessori, tra gli altri: il Chiostro di Certosa, la Biblioteca Cervetto, il cantiere Cociv a Trasta, piazza De Caroli, Pontedecimo, via Polonio, viabilità della vallata, area ex Miralanza.