Liguri in Borsa: Leonardo maglia rosa, perde Bper Banca

Giornata in prevalenza di vendite per le aziende liguri quotate (o quelle di interesse per la Liguria).
Sugli scudi Leonardo, che guadagna il 2,04%.
Tra i titoli in ribasso invece è Bper Banca con il ribasso più sensibile: -2,54%, complice anche la limatura di Blackrock dalla compagine azionaria.
|Titolo
|Prezzo finale in euro
|Variazione percentuale
|Apertura in euro
|Aedes
|0,0738
|-0,81%
|0,0746
|Bper Banca
|12,09
|-2,54%
|12,35
|Centrale del Latte d’Italia
|5,00
|+1,63%
|4,84
|Circle
|9,22
|-0,22%
|9,12
|EdgeLab
|EdiliziAcrobatica
|4,99
|+0%
|4,91
|Erg
|23,60
|+0,17%
|23,60
|Fincantieri
|14,77
|-0,27%
|14,74
|Gismondi 1754
|Iren
|2,712
|-1,60%
|2,756
|Leonardo
|59,16
|+2,04%
|58,02
|Maps
|2,64
|+0,38%
|2,61
|Orsero
|19,08
|-0,31%
|18,90
|Racing Force
|5,32
|+1,53%
|5,30
|Redelfi
|11,14
|-0,18%
|11,16
|Rt&L
|4,26
|-0,35%
|4,315
|Sanlorenzo
|34,15
|+0,44%
|34,05