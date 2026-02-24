Liguri in Borsa: Leonardo maglia rosa, perde Bper Banca

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Giornata in prevalenza di vendite per le aziende liguri quotate (o quelle di interesse per la Liguria).

Sugli scudi  Leonardo, che guadagna il 2,04%.

Tra i titoli in ribasso invece è Bper Banca con il ribasso più sensibile: -2,54%, complice anche la limatura di Blackrock dalla compagine azionaria.

Titolo Prezzo finale in euro Variazione percentuale Apertura in euro
Aedes 0,0738 -0,81% 0,0746
Bper Banca 12,09 -2,54% 12,35
Centrale del Latte d’Italia 5,00 +1,63% 4,84
Circle 9,22 -0,22% 9,12
EdgeLab
EdiliziAcrobatica 4,99 +0% 4,91
Erg 23,60 +0,17% 23,60
Fincantieri 14,77 -0,27% 14,74
Gismondi 1754
Iren 2,712 -1,60% 2,756
Leonardo 59,16 +2,04% 58,02
Maps 2,64 +0,38% 2,61
Orsero 19,08 -0,31% 18,90
Racing Force 5,32 +1,53% 5,30
Redelfi 11,14 -0,18% 11,16
Rt&L 4,26 -0,35% 4,315
Sanlorenzo 34,15 +0,44% 34,05