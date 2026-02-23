Il primo giorno della settimana per le aziende liguri (o di interesse per la Liguria) quotate si è concluso senza grossi scossoni: spicca Erg che guadagna il 3,24%.
Fuori dai listini principali cìè Aedes che ha concluso con un +5,98%.
Tra i titoli in ribasso c’è Sanlorenzo (-1,59%)
|Titolo
|Prezzo finale in euro
|Variazione percentuale
|Apertura in euro
|Aedes
|0,0744
|+5,98%
|0,0712
|Bper Banca
|12,405
|-0,04%
|12,40
|Centrale del Latte d’Italia
|4,92
|-0,81%
|5,00
|Circle
|9,24
|+1,09%
|9,12
|EdgeLab
|5,24
|-1,50%
|5,24
|EdiliziAcrobatica
|4,99
|-0,20%
|4,90
|Erg
|23,56
|+3,24%
|22,80
|Fincantieri
|14,81
|-1,00%
|14,98
|Gismondi 1754
|Iren
|2,756
|+0,07%
|2,778
|Leonardo
|57,98
|-1,60%
|58,58
|Maps
|2,63
|+0,38%
|2,63
|Orsero
|19,14
|+0,42%
|19,20
|Racing Force
|5,24
|+0,77%
|5,20
|Redelfi
|11,16
|+0%
|11,30
|Rt&L
|4,275
|+2,76%
|4,25
|Sanlorenzo
|34,00
|-1,59%
|34,80