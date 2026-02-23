Alla Spezia sono stati affidati i lavori di rifacimento della pavimentazione di via del Prione, con l’aggiudicazione ad Asso Costruzioni srl, per un importo di euro 196.675,27.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: «Questa aggiudicazione dei lavori consente di proseguire il lavoro di riqualificazione di via Prione, che già ora sta procedendo con la prima tratta da piazza Ramiro Ginocchio al Museo Lia. Con questo lotto completiamo un intervento strutturale che punta a restituire decoro e sicurezza a una delle vie pedonali più importanti del centro storico, migliorando la qualità urbana e la fruibilità per cittadini e turisti. Ringrazio la Regione Liguria per aver finanziato l’intervento».

L’intervento che interesserà il tratto di strada compreso tra via Fratelli Rosselli e Scalinata Quintino Sella, prevede la completa rimozione delle porzioni di pavimentazione ammalorate e la loro sostituzione con nuove lastre in pietra arenaria, selezionate per assicurare una maggiore resistenza e durabilità rispetto alle condizioni d’uso quotidiane. Le nuove lastre saranno in Pietra di Matraia, materiale caratterizzato da elevate prestazioni tecniche, mentre lo strato su cui poggeranno verrà ricostruito utilizzando prodotti specifici ad alta affidabilità, e idonei per sottofondi di pavimentazioni.

Il progetto comprende inoltre la realizzazione dei giunti di dilatazione, posti in senso longitudinale lungo i marciapiedi e in senso trasversale a intervalli regolari di dieci metri, così da garantire una migliore stabilità e una più efficace gestione delle sollecitazioni.