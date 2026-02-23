La giunta comunale, su proposta dell’assessora a Città dei 15 minuti, Smart city e Urbanistica, Francesca Coppola, di concerto con l’assessore a Decentramento amministrativo, Patrimonio e Partecipazione dei cittadini alle scelte dell’Amministrazione, Davide Patrone, ha approvato le linee di indirizzo per l’attuazione della Città dei 15 minuti.

Tra le principali novità: il riconoscimento normativo e cartografico della struttura policentrica cittadina, nel centenario della nascita della “grande Genova”, mediante inserimento nel Piano Urbanistico Comunale dei perimetri dei centri storici urbani; l’assegnazione, a tutti i centri storici, di una specifica disciplina urbanistica per tutelarne le peculiarità e rafforzare i servizi di prossimità; la mappatura, nei centri storici e in connessione con le vallate, di aree dismesse e immobili di proprietà pubblica in disuso per la riconversione in spazi di socialità; l’avvio, di concerto con i Municipi, di tavoli di partecipazione e co-progettazione per individuare nuovi servizi pubblici e di prossimità a sostegno dei quartieri; lo sviluppo di un Peba-Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche specifico per i centri storici; l’individuazione, per ogni centro storico, di un ambito di rigenerazione urbana da realizzarsi in via prioritaria.

«Con queste linee guida rafforziamo la natura policentrica di Genova, riconoscendo i centri storici urbani e la loro connessione con le vallate all’interno del Piano Urbanistico Comunale – spiega Coppola – la Città dei 15 minuti diventa così un indirizzo operativo fondato sull’accessibilità: servizi di prossimità, spazi pubblici realmente fruibili, eliminazione delle barriere architettoniche e rigenerazione di aree dismesse e immobili pubblici in disuso come nuovi spazi di socialità. Nel centenario della “grande Genova” aggiorniamo gli strumenti urbanistici per ridurre le disuguaglianze territoriali e superare le barriere, fisiche e sociali, che hanno reso meno accessibili i quartieri e le vallate, troppo a lungo dimenticati».

«Sono linee di indirizzo di un nuovo modello di pianificazione urbana che, coniugando valorizzazione dei centri storici urbani e recupero degli spazi pubblici inutilizzati, con la loro trasformazione in spazi di socialità, punta a costruire una città realmente policentrica, con servizi più vicini e adeguati alle esigenze di ciascuna delle tante comunità territoriali che compongono il nostro territorio – sottolinea Patrone – L’obiettivo è quello di promuovere spazi urbani più integrati e policentrici, in modo che ogni quartiere riesca ad offrire ai propri cittadini tutte le principali funzioni della vita quotidiana, favorendo una maggiore coesione sociale, diminuendo le disuguaglianze e migliorando la qualità della vita in tutta Genova».

L’elenco completo delle linee di indirizzo

Riconoscimento, normativo e cartografico, della struttura policentrica della città, mediante inserimento nella cartografia del Piano Urbanistico Comunale dei perimetri che racchiudono i nuclei storici urbani che hanno determinato la configurazione cittadina attuale, al fine di definire i numerosi centri storici urbani genovesi;

Favorire la riconoscibilità dei territori da parte di tutti i cittadini, pur all’interno di uno strumento urbanistico a carattere tecnico come il Piano Urbanistico Comunale, ricorrendo anche all’utilizzo di toponimi riconosciuti dalla cittadinanza;

Assegnare ai nuovi centri storici urbani una adeguata disciplina urbanistica, che possa tutelarne le peculiarità ed al contempo favorire il potenziamento dei servizi di prossimità;

Individuare e mappare le aree dismesse attorno ai centri storici urbani al fine di definirne potenziali nuovi utilizzi, riconoscendo ai servizi pubblici il ruolo di cerniere tra i nuclei storici e le vallate;

Individuare e mappare le isole di calore di ogni centro storico urbano e delle relative vallate;

Avviare di concerto con i Municipi di riferimento tavoli di partecipazione e co-progettazione per l’individuazione dei nuovi servizi pubblici e di prossimità a sostegno dei quartieri;

Sviluppare all’interno dei centri storici urbani ed in connessione con le vallate il Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche al fine di garantire accessibilità e inclusività a tutti i cittadini;

Mappare in ogni centro storico urbano ed in connessione con le vallate gravitanti attorno adesso, gli immobili di proprietà pubblica in disuso al fine di valutare la loro riconversione a spazi di socialità;

Individuare per ogni centro storico urbano un ambito di rigenerazione urbana quale progetto bandiera per l’attuazione della città dei 15 minuti, da realizzarsi in via prioritaria.