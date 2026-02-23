Mariangela Cattaneo, 62 anni, imprenditrice floricola, unica candidata, è stata confermata presidente Cia Agricoltori Imperia, la più importante organizzazione agricola della provincia con quasi 9.000 iscritti.

Nel discorso di insediamento, Cattaneo, di fronte ad una folta platea di agricoltori ha sottolineato l’importanza di Cia Imperia rispetto al territorio, dove è presente capillarmente.

Ha confermato che il settore floricolo è il primo settore agricolo in Liguria e la provincia di Imperia è la prima nel fiore reciso, con oltre 450 milioni di euro di fatturato.

In questo senso, grande attenzione viene posta alle varie attività promozionali, a partire da quelle messe in essere per il Bouquet Sanremo in occasione del Festival di Sanremo.

Fondamentale secondo Cattaneo sarà passare dalla generica promozione del fiore alla promozione del fiore di Sanremo, con maggiore attenzione alle attività rivolte ai commercianti e agli esportatori.

Importante il lavoro fatto sulle tariffe irrigue, per ottenere costi più limitati per le attività di produzione agricola. Occorrerà porre ulteriore attenzione a questa problematica per evitare ulteriori aumenti che potrebbero portare alla chiusura di molte aziende, soprattutto le più fragili.

Per il comparto olivicolo, il pensiero di Cattaneo è rivolto principalmente alla redditività, visto che negli ultimi 5 anni solo 1 volta la stagione è stata sufficiente. Sono stati fatti studi tecnici per aumentare la produttività, si è lavorato per ottenere l’IGP dell’oliva taggiasca, abbiamo lavorato per diminuire lo sforzo fisico degli operatori.

Nel settore vitivinicolo è proseguito il lavoro per ridurre l’impatto della burocrazia sulle piccole aziende liguri che non riescono, per via delle proprie ridotte dimensioni, a gestirla.

Nella zootecnia sono state sollecitate iniziative regionali per alleviare i danni del lupo, con progetti che sperimentino nuove forme di dissuasione.

Riguardo ai rapporti con le Istituzioni, Cattaneo ha raccomandato che vengano ridotti gli intoppi burocratici che frenano gli investimenti delle aziende.