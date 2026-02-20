Rt&L a capo dell’omonimo Gruppo, attiva nei servizi logistici globali con una forte presenza nei mercati strategici e un’ampia offerta di soluzioni integrata nei settori freight forwarding e custom brokerage, comunica che, a partire da lunedì 23 febbraio 2026, il lotto minimo di negoziazione di azioni Rt&L (ISIN:IT0005680373) verrà ridotto da 1.000 unità a 500 unità.
Tutti gli ordini sulle azioni ordinarie emesse da Rt&L spa non eseguiti al termine della seduta del 20 febbraio c.a. verranno cancellati.