La giornata delle aziende liguri quotate in borsa (o quelle di interesse per la Liguria) è stata prevalentemente all’insegna delle vendite.
Fincantieri, complice l’aumento di capitale riservato, perde l’11,84%, giù anche EdiliziaAcrobatica (-3,88%) ed Erg (-3,29%).
Sorride invece EdgeLab che guadagna il 9,65%.
|Titolo
|Prezzo finale in euro
|Variazione percentuale
|Apertura in euro
|Aedes
|0,067
|-3,46%
|0,0686
|Bper Banca
|11,925
|-0,25%
|12,02
|Centrale del Latte d’Italia
|4,84
|-2,81%
|4,90
|Circle
|9,00
|-0,44%
|9,02
|EdgeLab
|5,68
|+9,65%
|5,28
|EdiliziAcrobatica
|4,96
|-3,88%
|5,16
|Erg
|22,96
|-3,29%
|23,60
|Fincantieri
|14,52
|-11,84%
|15,30
|Gismondi 1754
|1,40
|+0,36%
|1,355
|Iren
|2,752
|-2,20%
|2,766
|Leonardo
|59,20
|+1,89%
|58,10
|Maps
|2,68
|-1,47%
|2,71
|Orsero
|19,14
|+2,13%
|18,50
|Racing Force
|5,12
|-0,78%
|5,12
|Redelfi
|11,26
|-1,05%
|11,52
|Rt&L
|4,15
|+0%
|4,22
|Sanlorenzo
|34,00
|-2,58%
|34,55