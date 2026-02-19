Il 26 febbraio alle 15.30, nel salone del consiglio della Camera di Commercio di Genova in Via Garibaldi 4, sarà presentato il libro del professore Lorenzo Cuocolo dal titolo “Diritto dello sviluppo sostenibile”. L’iniziativa, promossa dall’Istituto di Economia Internazionale, approfondisce il ruolo del diritto nel promuovere la sostenibilità economica, sociale e ambientale. L’Istituto è un centro di ricerca e formazione che studia temi legati all’economia globale, alle politiche commerciali e allo sviluppo sostenibile, organizzando eventi e iniziative rivolte a imprese, istituzioni e professionisti.

Lo sviluppo sostenibile è al centro delle agende politiche, giuridiche ed economiche internazionali, come dimostrano gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e le principali strategie dell’Unione Europea, dal Green Deal alla transizione digitale ed energetica. Il concetto supera la tradizionale contrapposizione tra crescita economica e tutela dell’ambiente, ponendo al centro equilibrio tra progresso, inclusione sociale e responsabilità verso le generazioni future.

Il libro di Cuocolo analizza il diritto dello sviluppo sostenibile come strumento per tradurre gli obiettivi di crescita sostenibile in norme, politiche pubbliche e scelte economiche concrete. La sostenibilità, ormai principio trasversale, incide sulla governance economica, sugli investimenti pubblici, sul mercato del credito e sulla gestione delle imprese, offrendo strumenti per affrontare le sfide globali e europee contemporanee.

Programma dell’incontro

Ore 15:00 – Registrazione dei partecipanti

Ore 15:30 – Saluti istituzionali

Luigi Attanasio – presidente Camera di Commercio di Genova

Giovanni Battista Pittaluga – direttore scientifico della rivista Economia internazionale / International Economics

Ore 16:00 – Tavola rotonda

Lorenzo Cuocolo – professore Università di Genova e Bocconi di Milano

Maurizio Caviglia – segretario Generale Camera di Commercio di Genova

Tommaso Luzzati – professore Università di Pisa

Moderatore: Mario Paternostro – giornalista Primocanale

Per iscriversi e partecipare in presenza è necessario compilare il google form, altrimenti è possibile seguire l’incontro anche online su Zoom.