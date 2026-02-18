Giornata prevalentemente positiva per le aziende liguri (o di interesse per la Liguria) quotate.
La maglia rosa è Rt&L che ha guadagnato oltre l’11%. Anche Erg prosegue l’ascesa con un +4,31%. Bene anche Leonardo (+4,68%).
Tra i pochi ribassi c’è quello di Centrale del Latte d’Italia (-2,35%).
|Titolo
|Prezzo finale in euro
|Variazione percentuale
|Apertura in euro
|Aedes
|0,0694
|+0,87%
|0,0694
|Bper Banca
|11,955
|+1,57%
|11,855
|Centrale del Latte d’Italia
|4,98
|-2,35%
|4,96
|Circle
|9,04
|+0,89%
|8,94
|EdgeLab
|5,18
|+3,60%
|5,08
|EdiliziAcrobatica
|5,16
|-1,15%
|5,26
|Erg
|23,74
|+4,31%
|23,00
|Fincantieri
|16,47
|+1.86%
|16,20
|Gismondi 1754
|1,395
|-3,46%
|1,39
|Iren
|2,814
|+1,15%
|2,81
|Leonardo
|58,10
|+4,68%
|55,60
|Maps
|2,72
|-1,45%
|2,73
|Orsero
|18,74
|-0,53%
|18,76
|Racing Force
|5,16
|-0,77%
|5,12
|Redelfi
|11,38
|+3,45%
|11,06
|Rt&L
|4,15
|+11,26%
|3,77
|Sanlorenzo
|34,90
|+1,16%
|34,60