Giornata di movimenti su Erg in Borsa per quanto riguarda le quotate liguri o di interesse per la Liguria: il titolo, complice i rumor sul possibile riassetto azionario con l’interesse di alcune big dell’energia.
Il titolo ha concluso la seduta di oggi in rialzo del 4,88%.
Tra le performance negative ci sono quelle di Aedes (-9,23%) ed EdgeLab (-4,94%).
|Titolo
|Prezzo finale
|Variazione percentuale
|Apertura
|Aedes
|0,0688
|-9,23%
|0,0702
|Bper Banca
|11,77
|+0,09%
|11,62
|Centrale del Latte d’Italia
|5,10
|+0%
|5,00
|Circle
|EdgeLab
|5,00
|-4,94%
|5,16
|EdiliziAcrobatica
|5,22
|+0%
|5,14
|Erg
|22,76
|+4,88%
|22,32
|Fincantieri
|16,17
|-3,46%
|16,59
|Gismondi 1754
|Iren
|2,782
|+0,36%
|2,776
|Leonardo
|55,50
|-0,96%
|56,00
|Maps
|2,76
|-2,47%
|2,79
|Orsero
|18,84
|+0,86%
|18,88
|Racing Force
|5,20
|-1,52%
|5,30
|Redelfi
|11,00
|+5,36%
|10,40
|Rt&L
|3,73
|+0,40%
|3,765
|Sanlorenzo
|34,50
|-1,00%
|34,75