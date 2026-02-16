Consolidare il posizionamento di Genova come destinazione turistica d’eccellenza per tutto l’anno (all-seasons destination) e rafforzare il legame con il mercato francese, da sempre uno dei principali bacini di prossimità per la città: con questo obiettivo, la giunta comunale, su proposta dell’assessora al Turismo e Commercio, Tiziana Beghin, ha approvato l’adesione al progetto “10 Comuni” per l’annualità 2026, rinnovando la collaborazione con la Camera di Commercio Italiana a Nizza.

L’iniziativa, finanziata attraverso i proventi dell’imposta di soggiorno per un investimento complessivo di 36.600 euro, si inserisce nel quadro del “Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria”. Il progetto trasforma la Camera di Commercio di Nizza in un vero e proprio “ufficio turistico” distaccato sul territorio francese, capace di veicolare l’immagine di Genova attraverso campagne di comunicazione mirate, azioni media, partecipazione a fiere di settore e attività di relazione istituzionale.

Il 2026 si preannuncia come un anno cardine per l’attrattività internazionale del capoluogo ligure. La strategia promozionale sarà focalizzata su due eventi di portata mondiale: le celebrazioni per il ventennale del riconoscimento del sito Unesco (le Strade Nuove e il sistema dei Palazzi dei Rolli) e l’attesa mostra “Van Dyck l’Europeo”, che sarà ospitata a Palazzo Ducale dal 20 marzo.

«L’adesione al progetto “10 Comuni” non è solo una conferma, ma un investimento strategico in un mercato, quello francese, che per Genova è in costante crescita − dichiara l’assessora al Turismo e Commercio del Comune di Genova, Tiziana Beghin − attraverso questa sinergia con la Camera di Commercio di Nizza, garantiamo alla nostra città una visibilità costante e qualificata Oltralpe. Il 2026 sarà un anno straordinario: con il ventennale del sito Unesco e la grande esposizione su Van Dyck a Palazzo Ducale, abbiamo contenuti di altissimo profilo che meritano una narrazione internazionale puntuale. Vogliamo che il turista francese veda in Genova non solo una meta vicina, ma una capitale di cultura e bellezza da vivere in ogni stagione dell’anno».

Il progetto “10 Comuni” ha già dimostrato negli anni passati di essere uno strumento efficace per intercettare i flussi turistici provenienti dalla Francia, permettendo una diffusione capillare di contenuti promozionali e materiali informativi. Grazie alla convenzione appena approvata, Genova continuerà a beneficiare di una vetrina privilegiata, posizionandosi come meta imprescindibile nel panorama del turismo europeo.