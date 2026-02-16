È stato inaugurato oggi a Lumarzo l’intervento di riqualificazione dell’asse viario Cerese – Tolara – Vallebuona lungo la Strada Provinciale 77 di Boasi, realizzato grazie alle risorse del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 di Regione Liguria.

All’inaugurazione hanno preso parte l’assessore regionale all’Agricoltura e allo Sviluppo dell’entroterra Alessandro Piana, il sindaco di Lumarzo Guido Guelfo, il vicesindaco Sergio Ferroggiaro, il consigliere di frazione Ugo Ferrari, autorità locali e cittadini.

L’intervento, finanziato con 462 mila euro, ha previsto la riasfaltatura completa del tracciato (4,1 km) , comprese le aree di pertinenza della strada, gli allargamenti, gli slarghi e le piazze esistenti nei tratti terminali della frazione di Vallebuona. I lavori sono stati eseguiti con particolare attenzione tecnica, attraverso la stesa di un tappeto in conglomerato bituminoso con uno spessore superiore agli standard ordinari, così da rispondere alle criticità strutturali della sede stradale e garantire maggiore sicurezza e durabilità nel tempo.

«Questo intervento rappresenta in modo concreto il nostro obiettivo – dice Piana – ovvero sostenere i Comuni nella realizzazione e nel miglioramento delle infrastrutture essenziali per i territori rurali e dell’entroterra. Parliamo di un’opera strategica, perché questa strada non è solo un collegamento locale, ma costituisce un percorso alternativo alla Strada Statale 45 nel tratto tra Bargagli e Sottocolle, risultando fondamentale per la mobilità quotidiana dei residenti e per l’equilibrio complessivo della viabilità della Fontanabuona. Negli ultimi anni l’asse viario aveva registrato diversi dissesti che, pur non causando interruzioni totali, avevano evidenziato fragilità e criticità. Con questo intervento è stata data una risposta concreta alle esigenze del territorio, migliorando la sicurezza, l’accessibilità e la qualità della vita della comunità locale».

L’assessore ha infine ringraziato l’Amministrazione comunale di Lumarzo, gli uffici tecnici e tutti i professionisti coinvolti nella realizzazione dell’opera, ribadendo l’impegno di Regione Liguria nel continuare a sostenere in modo concreto i territori dell’entroterra attraverso investimenti mirati e una collaborazione efficace tra istituzioni.

«Una giornata importante per tutti noi – ha dichiarato il sindaco di Lumarzo, Guido Guelfo – perché oggi inauguriamo un collegamento che unisce non solo fisicamente le nostre frazioni, ma rafforza anche il senso di appartenenza e di coesione della nostra comunità».